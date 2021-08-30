任 玮 谢建雯

原标题：“新基建”打造数字经济新引擎

作为第五届中国-阿拉伯国家博览会的板块之一，2021网上丝绸之路大会数字新基建与全民数字素养提升论坛20日在宁夏银川市举办。与会专家学者认为，以5G、工业互联网等为代表的数字新基建全面提速，为我国数字经济提质增效提供了有力支撑，同时也为共建“一带一路”国家积极参与网上丝绸之路建设提供了发展机遇和合作空间。

“我国数字基础设施已经具备快速发展的基础和条件。”国家互联网信息办公室信息化发展局局长王崧在论坛视频致辞中说。

根据《数字中国发展报告（2020年）》，我国已建成全球规模最大的光纤网络和4G网络；5G网络建设速度和规模位居全球第一，5G独立组网率先实现规模商用；全国光缆线路总长度达5169万公里；光纤宽带正全面从百兆向千兆升级；建成全球最大的窄带物联网（NB-IoT）网络，移动物联网连接数达到11.5亿……

“以5G为代表的新基建正成为发展数字经济的关键抓手。”中兴通讯股份有限公司副总裁许志成认为，新基建的本质是利用5G、云计算、大数据等新兴信息化技术赋能和推进产业数字化、数字化产业的快速发展，是传统经济模式向以科技创新为驱动的数字经济模式转型的重要基础设施。

中国工程院院士张平说，传统基建显著提高商业流通的效率，进一步加速促进经济活动。而新基建铺设了“信息能源高速公路”，搭建了企业信息化、数字化的基础工程，从而进一步提升经济发展效率与质量，带动产业实现转型升级。

工业和信息化部国际经济技术合作中心副主任李毅锴说，以北斗导航系统的应用推广为例，目前北斗系统在印度尼西亚土地确权、科威特建筑施工、缅甸精准农业、马尔代夫海上打桩、泰国仓储物流、巴基斯坦机场授时等领域得到广泛应用。北斗高精度产品出口90多个国家和地区。

数字基础设施互联互通，是共建共享网上丝绸之路的基础和前提。与会嘉宾建议，我国应积极融入全球数字技术发展体系，深化与各国在5G、大数据、人工智能等领域的交流合作，积极参与制定数字领域的国际标准。

(责编：赵超、陈键)