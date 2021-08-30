陈健

原标题：5G+工业互联网让工厂更“智慧”

纤尘不染的智能化车间里，数十台状若“机械手臂”的工业机器人正在生产线上忙活。“机械手臂”的操作对象，是一块块硅片。整个车间除了偶尔有两三个技术人员巡检外，几乎全是机器人在“上班”。就连一些物料的搬运，也是由地上不断“跑来跑去”的搬运机器人完成。

这是记者日前在位于四川省眉山市的通威太阳能（眉山）有限公司见到的情景。这是一家晶硅电池生产企业。

“整个生产流程简单来说分为3段。前段切片，对硅片表面进行清洗。中段制绒，就是在硅片上产生褶皱。后段相当于制作导线，使硅片表面可以形成电场。”通威太阳能（眉山）有限公司安全环境部负责人张培介绍，整个生产过程都由智能化生产线上的各类机器人完成。

这样的“智慧工厂”，是四川大力发展“数字经济”推进工业数字化的一个缩影。目前，四川在工业方面重点支持发展“5G+工业互联网”，推动传统制造设备联网、关键工序数控化，建设一批智能车间、数字工厂、智能制造服务“云平台”等。

就连一些“靠手艺吃饭”的传统产业，也正在向数字化转型。亚度家居是四川德阳市的一家家具生产企业。走进这家企业的“5G+智能定制”车间，只见一块块板材从入料端口慢慢滑上生产线传送带，生产线就会根据板材上的二维码，自动识别出其“身份信息”和相应图纸，并按照图纸进行智能化生产。

以前在家具生产过程中，人工锯切、打孔时，容易出现误差，产生废料。现在，亚度家居通过5G网络，将现场数据实时传输至控制平台，能够精准调整设备加工时的锯切尺寸、孔径深度、槽位方向等，板材的利用率从过去的60%提升到现在的98%。

“这个车间整合了我们过去多条生产线的生产能力，所有的板式家具都能生产。”亚度家居常务副总经理胡继飞表示，以衣柜为例，从板材到衣柜，生产时间从8个小时缩短到3个小时，车间工人减少了七成，产能却提高了一倍。

以“数字经济”赋能“智慧工厂”潜力巨大。根据四川省发展改革委调研，四川95%以上的传统企业有数字化转型意愿，但真正“试水”的仅占30%左右。针对这一情况，四川有关部门正在拿出针对性举措，帮助更多企业将生产设备装上智能“大脑”，享受数字化红利。

记者了解到，“十四五”时期是四川数字经济投资的高峰期，四川将建设超过21万个5G基站、40万个数据中心机柜，实施500多个数字经济工业和技改重点项目，累计投资超万亿元。

(责编：赵超、陈键)