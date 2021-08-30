董城

原标题：服贸会纯线上参展企业超过4300家

29日从2021年服贸会媒体通气会获悉，2021年服贸会数字平台将围绕五大场景提升用户体验，共改进升级近40个功能点，充分利用线上空间无限、可拓展特性，打造永不落幕的服贸会。截至8月29日12时，纯线上参展企业有4357家，同比增长约40%。

据了解，2021年服贸会数字平台包括展览、会议、洽谈、贸易、数字化服务五大核心场景，包含了线上平面展台、3D展台、云会议、会议直播、云洽谈、云签约、在线预约等功能。今年的服贸会数字平台提供了包括PC、App、H5、小程序、公众号等多端融合渠道，全面覆盖不同用户、不同场景下的线上参会和观展需求。同时，打通了健康宝、核酸、疫苗数据的在线预约售票服务，将保障观众便捷、安全参展参会。

首都会展集团有限公司总经理周一炜介绍，此次服贸会参展商可通过“企业小官网”等功能，便捷建立企业专属的品牌官网和电子展台，本次增加的企业新闻、企业相册、展台海报、企业直播等板块，能够更立体展示企业品牌及项目，提升参展商获得潜在商机的能力。电子名片、线下约见、商机跟进、在线洽谈等线上线下融合服务，将助力企业更高效、便捷、精准地进行合作磋商。

此外，服贸会数字平台还提供了在线直播、视频会议等功能，并为国际展客商提供在线英语服务支持，新的云会议室也增加了同声传译功能。

(责编：赵超、陈键)