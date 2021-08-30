原标题：切实提升全员数据安全意识

近日，国网定西供电公司通过举办线下普法讲座、制作《数据安全法》系列宣传展板及相关视频在公司循环展出播放、发放宣传手册至公司各部室和基层供电所等方式，开展《中华人民共和国数据安全法》（简称“数据安全法”）宣贯。

本次宣贯活动旨在普及《中华人民共和国数据安全法》出台的立法背景、现实意义，并通过全文学习和解读，分析当前数据安全领域的严峻形势，加强全体干部职工的数据安全意识和保密意识，营造良好的数据安全环境。

由于电力数据具有数量多、涉及客户规模大、覆盖面广等特点，电力数据安全关系电网生产、经营管理、客户服务，甚至危及国家安全及社会稳定，因此做好电力数据安全防护工作至关重要。此次《数据安全法》的出台将进一步完善我国数据安全法律体系，解决我国数据安全领域长期以来没有独立且融贯的法律体系的问题。从国际形势来看，《数据安全法》将为我国构建起一道全新的数据安全法律保障，并对重塑国际数据规则造成重大影响。

下一步，国网定西供电公司将不断健全数据安全管理机制，担起关键信息基础设施完好和数据安全保护重任，落实数据采集、传输、存储、处理、交换、销毁等全生命周期保护措施，规范数据分类分级，提升数据安全技术防护能力，开展统一标准化管理，完善数据共享管理策略，确保企业数据和客户数据安全，同时将不定期组织集中学习、授课、宣传等活动，加强各专业部门数据安全意识，切实履行数据安全职责，推进安全管理制度建设，加快推进电网数据安全化、价值化和公司信息化发展，为公司电网数字化转型提供强有力的数据安全支撑。（刘琼）

(责编：赵竹青、陈键)