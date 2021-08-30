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2021年服贸会将举办5场高峰论坛

吉宁
2021年08月30日08:08 | 来源：新华网
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原标题：2021年服贸会将举办5场高峰论坛

　　记者28日从服贸会媒体通气会获悉，2021年中国国际服务贸易交易会的论坛会议活动基本确定，将举办5场高峰论坛、193场论坛会议和推介洽谈活动，以及8场边会。

　　服贸会执委会会展活动组会议组组长张皓成介绍，5场高峰论坛由商务部、工信部、国务院发展研究中心、世界旅游城市联合会等举办。高峰论坛分别围绕服务贸易高质量发展、开放合作、数字新生态、振兴世界旅游等开展交流研讨，对全球服务贸易战略性、结构性问题进行深入研讨，同时紧扣大会主题，围绕数字经济、数字贸易策划举办相关论坛会议。

　　据了解，服贸会还将发布30余项报告、标准及指数，并将在物流采购、粮食供应链、金融、中医药、生态环境等行业成立国际公共采购联盟、粮食供应链联盟、全球金融监管联盟、国际中医教育联盟、生态可持续发展联盟等10余个联盟、智库及平台。

　　2021年中国国际服务贸易交易会将于9月2日至9月7日在北京举办。

(责编：赵超、陈键)

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