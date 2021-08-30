原标题：找准靶向精准施策 助力福建仙作产业乘势而上

《新华·仙游仙作产业发展指数报告（2021年第二季度）》近日在京发布。工业和信息化部工业文化发展中心政策规划部副主任付向核以《找准靶向精准施策 仙作产业乘势而上》为题对本期报告进行了详细解读：

“新华·仙游仙作产业发展指数”基于仙作产业规模实力、品牌影响力、产业发展潜力等关键指标和先行指标的动态评估，形成的八期分析报告成果已成为仙作产业发展的“晴雨表”和“风向标”，对于打造福建仙游特色产业链、助力乡村振兴、传承古典工艺家具文化、激发仙作发展新优势发挥了重要引领作用。

今年1-6月，全国家具制造业总体延续恢复性快速增长势头，完成产量5.2亿件，同比增长30.1%；营业收入为3640.8亿元，同比增长29.4%；利润总额为170.4亿元，同比增长27.9%。

在全国家具制造业呈现整体生产和效益“双增”利好形势下（剔除去年同期基数低产生的显著不可比因素），今年第二季度，仙作指数稳中有升，创2018年基期以来新高，仙作产业发展再上新台阶。

“新华·仙游仙作产业发展指数”监测显示，仙游把准数字化、大众化、国际化、智能化、规范化发展方向，实现产业规模和效益稳定增长，产业结构持续优化，应对仙作产业高质量发展各项挑战的能力不断增强，仙作产业内涵式高质量发展的基础更加稳固。这主要得益于仙游县依托指数监测成果，明确补短板的问题导向和锻长板的目标导向，找准仙作产业转型升级的靶点和路径。

一是瞄准仙作产业发展“堵点”。注重产业链协同创新，不断延伸工艺美术原辅材料市场与工艺品设计、生产制造、物流配送等产业链各环节的同时，借助京东大数据平台及莆田港口优势，有针对性地推进国际原材料交易中心建设，实行集中采购、减少中间环节、保障木材品质，解决原材料资源匮乏及因原材料紧缺导致产品价格走高等产业链“堵点”，优化原材料保障。仙游县政府突出政策引领，通过金融“组合拳”增强仙作产业链全链条融资能力，行业发展信心不断增强。今年第二季度，融资能力指数达180.77点，为基期以来的最高水平，这为仙作产业降本增效、创新转型打下了坚实基础。

二是夯实产业发展的“基点”。积极应对仙作产业阶段发展中以人工为主的传统生产方式与现代家具制造业生产模式等方面的挑战，规模以上企业数量和从业人员保持稳定，市场主体活力持续增强。仙作产业拥有各类企业近4000家，其中，规模以上企业数量保持稳定，达156家。仙作从业人员超过15万人，今年第二季度从业人员数量环比增长2.5%，保持小幅增长态势。同时，仙游鼓励仙作工艺人才传承，截至今年第二季度末，仙作产业专业人才队伍近8700人，为仙作产业创新发展奠定了扎实基础。

三是聚焦市场创新的“痛点”。着眼构建“高端打品牌、大众化占市场”发展格局，兼顾市场中高端定位和大众化需求，注重供给侧改革，积极发挥仙游文化特色和资源禀赋优势，加强传统工艺振兴，促进生产过程数字化和管理精准化，开发具有鲜明文化风格并与现代生活紧密融合的工艺家具产品，促进生产端和消费端协同联动、高效融合，市场广度不断拓展。

(责编：赵竹青、陈键)