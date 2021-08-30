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50余家境内外知名教育机构将参加服贸会教育专题展

2021年08月30日08:13 | 来源：新华网
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原标题：50余家境内外知名教育机构将参加服贸会教育专题展

　　新华社北京8月29日电（记者赵琬微）记者29日从2021年服贸会媒体通气会了解到，教育专题展将于9月3日至7日举办。目前已吸引50余家境内外知名教育机构及企业报名参展，综合国际化率达到33%。

　　据了解，教育服务专题展作为2021年服贸会8个专题展之一，将展示我国教育对外扩大开放的发展成就，为各国各类机构搭建探讨交流与合作需求的平台。专题展分为“区域教育合作”“国际教育服务”“智慧教育”和“综合服务区”等4个区块，面积为3300平方米。

　　目前已吸引国际教育组织（机构）、知名中外合作办学机构、国际学校、双向留学、智慧教育等50余家境内外知名教育机构及企业报名参展，综合国际化率达到33%。其间，还将举行以“新时代教育的变革创新与发展机遇”为题的国际教育服务贸易论坛。

　　近年来，北京市不断扩大教育对外开放，努力提升教育服务在国际服务贸易市场份额。中外合作办学方面，与外国及港澳台地区合作办学机构与项目达到157个；交流合作方面，与近2700所境外学校建立了交流关系，其中包括北京大学参与发起的国际研究型大学联盟、清华大学发起的亚洲大学联盟、中国音乐学院发起成立的全球音乐联盟等。

　　据悉，服贸会已成为全球服务贸易领域规模最大的综合性展会，也是我国对外开放重大平台。2021年中国国际服务贸易交易会将于9月2日至7日在北京国家会议中心和首钢园区举办。其间将举行全球服务贸易峰会、论坛和会议、展览展示、推介洽谈、成果发布等一系列活动。

(责编：赵竹青、陈键)

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