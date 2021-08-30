原标题：倚天铸剑起新程——中国航天科工三院60年发展纪实

绵绵太行山，巍巍镇岗塔，在北京的西南郊有这样一处神秘的地方。

1957年12月9日，遵照中央军委的命令，我军第一个综合性的导弹专业培训机构——中国人民解放军炮兵教导大队，在北京长辛店外的云岗正式成立。这个中国最早有导弹的地方，也就是今天中国航天科工三院西大院的所在地。新中国火箭和导弹事业的大幕也由此拉开。

历史·信念

1961，2021。历史的车轮滚滚向前。

1961年9月1日，国防部五院三分院正式组建，正式成为飞航导弹研究院。一批批从军队、军事院校、大中专院校、军工厂层层选拔而来的革命战士从祖国各地来到云岗，奏响了航天人在这片神秘的土地上开拓、进取、奋斗、发展的序曲。航天三院的成立，是党中央和中国政府决心打破外来封锁、独立自主发展航天事业的响亮宣言书。

“就是饿着肚子，拼了性命，也要把导弹搞出来！”这是刚建院时第一代三院人的共同心声。创业伊始，第一型岸舰导弹“海鹰二号”研制的关键时期又遭遇中苏关系恶化，援助专家撤走，图纸资料也都被带走了。艰苦的生活工作条件、严密的技术封锁，非但没有使大家退缩，反而激发起他们高涨的工作干劲。不久，时任总设计师梁守槃从篮球的结构得到启发，一举攻克了发动机油箱材料耐腐蚀性这一关键技术瓶颈。

在三院，“海鹰二号”被称为“争气弹”，意在争三院起家创业之气、争海军强大之气、争中华民族之气，志在甩掉‘洋拐棍’，闯出一条独立自主的导弹研制之路。

1973年10月，三院一群科研人员在三院西北角的荒沟里开展试验。他们将导弹的发动机头部埋在地里，冒火的屁股朝天进行点火试验。大家站在百米开外的沟崖上，紧张地凝视着点火。试验竟成功了，当燃烧的火焰刚熄灭，实验组的成员便飞跑过去测量发动机表面温度，全然不顾还有毒烟。当时这枚导弹没有被正式立项，体积小，是个“黑户”，便被研究人员亲昵地称作“小二黑”。

1984年，当它亮相国庆35周年阅兵式时，外宾们都惊呼它为“中国飞鱼”。“中国飞鱼”便是用“砖头支锅做野炊”的办法进行高科技燃烧获得试验验证的，正是在这样原始简陋的条件下，科研人员克服重重困难，将科技强军、航天报国写在实践当中。

1991年，海湾战争爆发。“战斧”巡航导弹首次亮相，千里奔袭、精确打击，一时间震惊全球。“我们也要有自己的巡航导弹！”中央坚决表态。随即，一支由三院为主的“国家队”悄然集结，巡航导弹研制大门紧急开启。时任该型号总师刘永才院士有一句著名的口头禅“活着干，死了算。”尽管经历过困顿、失败、怀疑，他们依旧没日没夜地干，直到创造了当时中国导弹武器发展史上的多个之最。2009年10月1日，中国的巡航导弹方队庄严地驶过天安门广场，向世界宣布中国已成为继美国、俄罗斯之后拥有自己研制的巡航导弹的国家。穿透过历史的云烟，屹立600年的天安门城楼曾见证列强们耀武扬威，踏上金水桥穿门而过的屈辱场景。同样十里长街，在新中国成立以后迎来了盛世景象。

三院多型装备先后参加了国庆35周年、50周年、60周年、70周年阅兵式、2015年九三阅兵、2017年朱日和沙场点兵，光荣接受党和人民的检阅。东风劲吹，鹰击长空，大国长剑昂首屹立，挺起了亿万国人的精神脊梁。三院航天人心里有说不出的自豪，因为这是他们用开拓拼搏向全世界发出最振奋的宣告。

心中有梦，脚下有根。60年来，因心中有强军报国之梦，三院人在大漠深处渤海之滨苦战鏖兵，在蛟龙入水长剑凌空时欢呼雀跃，他们枕戈待旦、常备不懈，从争取外援到自力更生，从仿制改型到自主研制，三院按照“基本型、系列化”和“探索一代、预研一代、研制一代、生产一代”的型号发展思路，圆满完成20余个系列飞航导弹的研制任务。

变革·跨越

“安不可以忘危，治不可以忘乱。”三院人始终保持忧患意识，只争朝夕，与时间赛跑。回首来时路，航天三院走过的60年是一路顽强拼搏、迎难而上的奋斗历程。他们明白，在航天领域，面临的是科技创新的大挑战、大跨越，守护的是国家强盛和民族复兴，只有引领改变，与对手赛跑。

“企业要发展，产业要升级，经济要高质量发展，都要靠自主创新。”60年来，三院以重大专项、重点型号为代表，在飞航导弹、空天飞行、无人机、水下装备、信息装备等多个领域取得辉煌成绩，为我国构筑新一代防务对抗体系贡献“飞航力量”。

回望中国飞航导弹事业的发展，就是一部不断超越、自主创新的历史。7项国家科学技术进步特等奖、13项国家科学技术进步一等奖、10项国防科学技术进步特等奖，累计1450余项国家级和省部级科技奖，都记录着飞航人波澜壮阔的创新历程，在历代人的接续努力下，交出了一份漂亮的成绩单。

从描图翻译外文开始研制海鹰二号、用“土办法”完成“小二黑”试验，无论是简陋的试验室还是云岗荒郊山上，科技创新的火种被点燃，越是困顿越是燃起三院人超越自我的决心和勇气。三院布局打造“精品一代、领跑一代、突袭一代、超越一代”武器装备，推动战略性、前沿性、颠覆性技术加速发展，实现武器装备战斗力快速提升；在一揽子创新与改革政策的牵引下，三院前沿性、颠覆性技术攻关和成果应用不断显现：某型导弹历经曲折考验后连战连捷，在新领域占据一席之地；新一代精打体系武器系统青年创新团队解决并突破40余项重大关键技术，研制的产品4项核心指标国际领先围绕制导控制、先进动力、惯性技术等核心技术领域，积极布局5个国家级科技创新平台；围绕人工智能、量子技术、新型动力、应用数学、先进材料等前沿性技术方向，与国内优势高校院所联合共建数十个联合创新中心，与50余名院士团队开展深度合作，联合论证立项20余个重大项目……

点燃科技创新的新引擎，改革是必不可少的点火系。近五年来，三院进行内部管理变革，强化科技创新和资本运营管理，以“三创新”方式组建信息装备、水下装备和磁悬浮与电磁推进三个新领域总体部，推进具有开放协同基因的创新研究院建设，为战略性新兴产业配置资源。

三院致力于核心技术自主创新，在军用领域创新拓展之外，“一盘棋”推进民用产业转型升级，全力推动重大产业项目研发培育及产业化发展。

在新材料、无人机、先进动力、智能传感系统及应用、智能制造与智能机器人、智能信息与网信安全产业、增材制造等领域发挥优势，多项技术成为“国内首创”，实现技术跨越；以海底管道漏磁内检测器、油田钻井旋转导向系统等为代表的一批优质“专精特新”产品突破“卡脖子”技术、打破垄断，在国计民生关键领域发挥重要作用……

通过三院的发展实践证明，只要聚力国防科技自主创新、原始创新，加速形成强大的科技攻关能力和充满活力的创新生态，就一定能够牢牢掌握发展的主动权。

开拓·超越

上个世纪八十年代初期，改革开放进入快车道，三院民用产业发展的征程开启。三院确立了“以军为本、军民结合、以民兴院”的发展战略，大力发展民用产业。从单个拳头产品到如今打造数百亿产业，三院按照“服务国家战略、服务国防建设、服务国计民生”走出一条高速稳定发展之路。

启动、滑行，机头昂起，直插云霄……2017年5月5日，C919大型客机首架机在万众瞩目下圆满首飞。该架飞机的后机身后段由正是由三院306所航天海鹰（镇江）特种材料有限公司研制交付。为从航天“跨界”航空领域，三院2011年在镇江成立海鹰特材公司，80多名科研骨干分三批从北京奔赴镇江，在这个全新而陌生的环境里开启自力更生的奋斗。

三院人不仅逐梦蓝天，也探索商业航天。三院打造天基网络地面服务平台，自主研制我国首个星座测运软件、携手腾讯云发起卫星即服务产业联盟。联盟将打通卫星通信、导航、遥感、监测、运行、姿态控制一体的技术架构，在商业航天舞台大展拳脚。

三院产业发展多点开花，聚焦空天装备、智能系统、先进制造、信息技术、商业航天五大发展方向，构建以“先进材料、动力产业、惯控产业、智能机器人、智慧产业”为主的重点产业，孵化培育了高速磁悬浮与电磁推进、卫星运营、增材制造、量子传感等战略新兴产业，打造产业集群和隐形冠军产品，有力支撑着三院经济规模不断壮大、且服务国计民生。

2016年11月1日，在第十一届珠海航展的第一天，三院的总师们忙得不可开交，一天下来接待了十几拨代表团。热情的人们和“兴奋”的闪光灯围着CM302导弹看个不停。“十三五”期间，三院国际贸易产品布局初步形成，营销取得开拓突破，国际知名度不断提升：珠海航展上首次亮相的超声速反舰导弹CM302大放异彩；WJ-600无人机首次亮相某国国庆阅兵式，引起境外广泛关注；C802A导弹扬名海外，进一步巩固三院明星海防武器的地位。

同年，在第二届中国国际进口博览会上，三院IEE公司研发的智能开启系统、防尾随探测、乘员分级系统、乘员探测传感器-前排和后排座椅、表面加热、电池管理系统也悉数亮相，受到了国内外客户的高度关注和好评；在德国汉诺威工业博览会上，三院AC公司在集团公司展台举办智能制造服务解决方案专场推介活动，进一步将智能制造服务解决方案推向国际市场。

近些年，三院以更加开放的姿态推进国际化各项业务开展，国际化水平显著提升，在高端装备出口、国际资本运作、国际经济技术合作等领域建设成果颇丰，助力祖国与“一带一路”沿线国家串联起共同繁荣的发展之路。

矗立在院大楼外的“超越”雕塑，其造型远看像一枚引弓待发的飞航导弹，侧看像一把刺破青天的利剑，近看像一只振翅飞翔的大鹏鸟。这个从凤凰造型中取义的雕塑，底座上镌刻的“团结奋进 负重拼搏 科学求实 敢为一流”，这十六字“飞航精神”在时间的印记下愈发深刻隽永。

初心·本色

1921年红船扬帆，百年大党立志于中华民族千秋伟业，历经波澜壮阔，恰是风华正茂。1961年逐梦起航，中国的飞航事业在党的领导下，砥砺奋进，归来仍是少年。回看60年的发展历程，不禁让人问到，三院是如何从弱到强，取得今日之成就？当初一穷二白，没有理由徐徐而进，只能“只争朝夕”“艰苦奋斗”。

英雄，是力拔山兮气盖世的豪迈。某年秋天，型号试验弹进场，由于申请不到专列，要想到试验基地，只能将七八节自备车厢拖挂在西去的货运列车上，随行人员24小时值班，目的一是看管好运送的物资，二是随时准备将车厢转挂到其他列车上。在甘肃省内的一个小站上，货车要走不同的路线，自备车厢被卸载在站台上，必须转挂到另外一列车上，可这两列车并不在同一轨道上，小站资源有限，没有多余的机车协助转运。时间紧急，试验队员们做出了一个惊人的举动——“推火车”。于是，在黄沙弥漫的戈壁小站上，出现了一幅震撼人心的画面：十几个 “文弱书生”喊着整齐的号子，迈着稳重的步伐，推着一节节十几吨重的车厢缓缓前进……举目回望，那一个个坚定的身影，是强大信念意志汇聚成一往无前的钢铁洪流。这个强大信念意志便是三院人的使命：科技强军，航天报国。

生逢其时，伟大时代呼唤伟大精神，崇高事业需要榜样引领。60年历程中一个个光辉名字，闪耀着一代又一代飞航人的赤胆忠心。因校园里刺眼日寇碉堡燃起小小报国心的院士黄瑞松党龄和飞航同行，常常鼓励大家“只要事在人为，必然大有可为”；高考报志愿时将清华写在北航下面的型号总师朱坤，屡败屡战迎难而上敢于胜利；从京西云岗到镇江大港，跋涉千里的海鹰特材党总支书记高志强，用十年光阴拓荒追逐大飞机梦，在航空领域书写航天传奇。他们都有一个共同的身份，那就是共产党员……截至2021年9月，三院共有党员11186人，429个党支部，一个支部就是一座堡垒，一名党员就是一面旗帜，他们听令而行，闻令而动，铺展开飞航事业最美画卷。

三院的发展历史，就是一部坚持党的领导、加强党的建设的历史。作为航天强国建设和国防武器装备建设的主力军，红色是中国飞航最鲜亮的底色，红色基因始终是飞航事业的根脉。

60年前，昏暗的煤油灯下年轻的科技工作者们学习党的理论；如今，院党委和各级党组织坚持用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，推动党的创新理论进车间、进班组。飞航人在党的旗帜下前进，理想信念的火种代代赓续。

建院初期，三院政委郁文在入院教育第一堂课上对新入职的航天人说起过这样一段话：“你们从事的工作，是我们从来没有做过的工作。我们从事的事业是前无古人的。这就要求你们对党、对祖国、对事业要绝对的忠诚。我们所从事的工作，上不能告诉父母，下不能告知妻儿。要做到‘活在三分院，死在云岗村，埋到八宝山’，为祖国国防尖端事业奋斗终生，心甘情愿做一辈子无名英雄。”今天的飞航人，把党的旗帜擎得更高更稳，党的建设全面加强。全体广大干部职工牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，两级党委把方向、管大局、促落实，以高标准、严要求、自觉的行动实现三院高质量发展，将初心追求转化为履行强军首责，主动服务国家战略、服务国防建设、服务国计民生的生动实践。

次次闯关夺隘，根在信仰。一段段感人至深的故事，生动诠释三院人爱党报国、艰苦奋斗的永恒价值，“功成不必在我，功成必定有我”，不忘初心，永葆本色，三院人不忘红色血脉。党的群众路线教育实践活动、“三严三实”专题教育、“两学一做”学习教育、“不忘初心、牢记使命”主题教育、党史学习教育……三院广大干部职工坚持从百年党史中汲取前行智慧和力量，这片被信仰初心浇灌的沃土，已成为国防武器装备的重镇，正焕发着勃勃生机和活力。

1982年9月，三院成立了第一个外场试验队党组织——鹰击八号飞行试验队临时党支部。试验队临时党支部、临时党委的创建，实现了将三院党工团组织的力量延伸到重大工程、重大项目和靶场试验一线的目标。从“一切围绕科研生产中心，一切服务科研生产中心，一切服从科研生产中心，一切有利科研生产中心，一切为了科研生产中心”的“五个一切”，到“宣传教育思想发动保障体系”和“服务推动保障体系”的“双保障体系”，再到推进以“凝聚人心、激励人心、稳定人心”为内涵的“三心工程”，三院经过60年的发展不断完善思想保障体系，真正做到哪里有任务，党组织就建到哪里，队伍走到哪里，党的工作就跟进开展到哪里，发挥党纪工团合力，共同确保任务高质量完成。

国以才立，政以才治，业以才兴。三院始终把人才工作融入中心工作，大力实施人才强企战略，管理、技术、技能人才三支队伍能力素质，人才综合素质有效提升。60年来，三院先后产生9名两院院士，拥有以国家级有突出贡献中青年专家、中央联系专家为代表的国家级专家15人，以中华技能大奖、全国技术能手、航天技术能手为代表的高技能人才140余人。迄今共488人享受国务院政府特殊津贴。获国家级、省部级科技奖励1500余项。

航天人砺剑，剑也砥砺人才。三院围绕管理、技术、技能人才三支队伍，大力实施“飞航英才接力计划”，从技术部副主任成长为单位领导班子主要领导，从副主任设计师成长为总师、国家级专家，从初级技能工人成长为全国技术能手，真诚关心人才、爱护人才、成就人才，真正做到发挥人才智力优势，真正做到“待遇留人、事业留人、感情留人”。

60年，岁月一甲子，飞航正青春。从护卫祖国蓝色的万里海疆，到为国铸就捍卫和平的大国重器，历经一甲子的磨砺与铸炼，中国飞航事业不断发展壮大、创新超越，站在新的起点，飞航人将在中华民族伟大复兴的征程上，为建设世界一流飞航技术研究院，不忘初心，奋勇前行。

(责编：李源、吕骞)