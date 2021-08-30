人民网北京8月30日电 （赵竹青）8月30日，我国首次火星探测天问一号任务“祝融号”火星车驶上火星表面整整100天。当日，中国首次火星探测任务成功金银纪念币正式发行。

纪念币为中华人民共和国法定货币，由中国人民银行发行，共3枚，包括金币2枚、银币1枚。正面图案均为中国行星探测标识，并刊国名、年号“2021”，背面图案分别以首次火星探测任务“绕、着、巡”为主题，并刊“中国首次火星探测任务成功·天问一号”及面额。

纪念币将浩瀚太空浓缩于方寸之中，让航天器跃然金银币面之上，运用写实与写意相融合的设计手法，采用镜面、喷砂、多层次喷砂等经典造币工艺，是科学与美学的结合，具有重要纪念意义和艺术价值。

据了解，本次发行的纪念币，是我国第7套航天题材金银纪念币，此前，中国航天创建40周年、首次载人航天飞行成功、探月首飞成功、首次太空行走成功、北斗卫星导航系统开通运行、首次落月成功等重大航天事件，都曾发行贵金属纪念币，铭记中国航天勇攀科技高峰的探索成就，表现航天人的科学梦想与奋进姿态，彰显中国人的文化自信和浪漫情怀。

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