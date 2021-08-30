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4分钟回顾“祝融”号巡火百日 都有哪些新发现？

2021年08月30日11:29 | 来源：人民网
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人民网北京8月30日电 （赵竹青）记者从国家航天局获悉，8月30日，我国首次火星探测天问一号任务“祝融号”火星车驶上火星表面整整100天，火星车在着陆点以南方向累计行驶1064米。

目前，火星车状态良好、能源充足，将继续按照“七日一周期，一日一规划，每日有探测”的高效探测模式，向南部的古海陆交界地带行驶，以获取更丰富的科学探测数据。环绕器在轨运行403天，距地球约3.92亿千米，于8月24日使用高分辨率相机对着陆区域成像，获取了1米分辨率影像，图像中火星车行驶轨迹清晰。

目前，地火距离逐渐趋于最远（约3.95亿千米），9月中下旬，地球、火星将运行至太阳的两侧，三者近乎处于一条直线，探测器将进入日凌阶段。日凌期间，受太阳电磁辐射干扰的影响，器地通信中断，环绕器和火星车将转入安全模式，停止探测工作。日凌结束后，环绕器将择机进入遥感使命轨道，开展火星全球遥感探测，同时兼顾火星车拓展任务阶段的中继通信。

(责编：赵竹青、吕骞)

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