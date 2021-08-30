人民网北8月30日电 （记者王震）据证监会网站消息，8月30日，证监会主席易会满在中国证券投资基金业第三届会员代表大会上表示，我国基金业已成为服务实体经济和居民财富管理的重要力量，基金业规模体量实现跨越式发展，公募基金管理资产规模达到23.5万亿元，私募股权和创投基金规模位居世界第二。

易会满指出，最近四年多来，我国基金业在改革中成长，在开放中提高，在规范中进步，成绩可圈可点：规模体量实现跨越式发展，合规风控水平稳步提升，主动融入资本市场改革全局成效明显，投资者信任度明显增强，支持创新创业和转型升级的作用日益显现。

截至今年7月底，公募基金管理资产规模达到23.5万亿元，较2016年底增长1.6倍，从全球第九上升至目前的全球第四。其中，权益类基金产品数量和管理规模分别达5140只、7.7万亿元，分别增长1.2倍、1.8倍，均创历史新高。全面放开基金公司外资股比限制，中日ETF互通、沪港ETF互通等相继推出，基金业对外开放迈出重要步伐。私募基金方面，私募证券投资基金、私募股权和创投基金规模分别达5.5万亿元和12.6万亿元，较2016年底分别增长1倍和2倍。私募股权和创投基金规模位居世界第二。整个基金业从业人员规模快速发展，注册数量达到82万余人。

同时，公募基金、私募证券基金等在新股发行询价定价以及二级市场价格发现方面，积极发挥专业机构投资者作用，有效提升定价效率。截至今年6月底，各类基金产品持有股票市值10.8万亿元，占A股总市值的12.5%，较2017年底提高4.3个百分点，特别是2019年、2020年和2021年上半年分别提升了1.2、2.7和0.6个百分点，已经成为促进市场平稳运行的重要“压舱石”。另外，公募基金和私募股权基金通过多种方式积极参与上市公司治理，对于促进上市公司规范运作具有重要意义。

在支持创新创业和转型升级方面，私募股权和创投基金对于促进创新资本形成，支持科技创新和产业结构调整，助力提升直接融资比重都具有十分重要的基础性、战略性作用。截至今年6月底，私募基金投向各类股权项目本金7.6万亿元，其中投向中小企业、高新技术企业、种子期和起步期企业本金占比分别达28%、26%和33%。试点注册制以来，超过八成的科创板上市公司、超过六成的创业板上市公司都获得过私募股权和创投基金支持。基础设施领域公募REITs试点平稳落地，首批产品运行平稳，对于盘活存量资产、提高资本运用效率起到了积极作用。创新科创、新三板主题等权益类基金产品，助力多层次资本市场发展。基金业绿色投资力量快速成长，投向绿色领域的基金规模超过4800亿元，在支持“双碳”战略方面进行了积极尝试。

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