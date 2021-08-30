人民网记者 车柯蒙

采集速度可达每秒三百万点的手持式3D扫描仪、1秒换装的智能云镜……近日，2021中国国际智能产业博览会在重庆举办，众多高科技产品和前沿技术在博览会上亮相。

当前，我国持续加强关键核心技术攻关和基础研究，科技创新能力持续提升。数据显示，上半年，我国重大创新成果竞相涌现，规模以上高技术制造业增加值同比增长22.6%，快于全部规模以上工业6.7个百分点；信息传输、软件和信息技术服务业增加值增长20.3%，快于整体经济增长7.6个百分点，新产业新业态新模式蓬勃发展。

科技创新的过程中，离不开税收政策的助力。2021中国国际智能产业博览会上，部分参展企业代表讲述了“硬核”科技背后的税收故事。

8月23日，智博会首日，吉利控股集团旗下的广域铭岛数字科技有限公司正式发布工业互联网平台Geega。

在广域铭岛数字科技有限公司展台，几台工业机器人正在全自动模式下有条不紊地作业，机器旁的屏幕上，可以看到吉利工业互联网平台正在后台控制着这几台设备的生产程序。

该公司财务负责人陈丹介绍，“企业落户重庆不久，税务人员就到公司问计问需，宣传税收优惠政策。今年公司研发费用预计将达7000万元，在税务人员的辅导下，我们预计可税前扣除超过1.2亿元，这有力地支持了企业在重庆站稳脚跟、快速发展。”

在占地300平方米的璧山展馆内，集中展示了来自近60家企业的60余件高精尖技术产品。其中，重庆青山工业有限公司DCT变速器展位格外引人注目。

“2020年，我们突破了湿式双离合器和液压模块两项‘卡脖子’技术，自制了DCT变速器。”重庆青山工业有限公司总会计师王春阳向观展人员介绍，这款自主研发的DCT变速器不仅能实现车辆加速更平顺、动力更强劲，而且油耗更低，成本也降低超过三成。

“公司能突破关键核心技术，离不开国家对企业研发的大力支持。”王春阳表示，近3年，公司因研发费用加计扣除等政策，累计减免企业所得税超6000万元。公司把节省下来的资金用于技术攻坚，每年投入研发费用近2亿元。

谈到未来的发展，王春阳表示：“今年，制造业企业研发费用加计扣除比例从75%提升到100%，这是对自主创新更大的鼓励。我们也将更专注于研发，努力把更多的核心技术掌握在自己手里，推出更多智能化、数字化产品。”

在智博会上，很多参观者排队打卡超酷炫的“飞跃解放碑VR”，游览一百年前的老重庆、今天的“魔幻”山城和未来火星上的重庆基地。

这场梦幻的视觉秀，来自于一家大学生科技双创企业——重庆云威科技有限公司。公司财务负责人王庆表示：“在2020年，公司享受生产生活性服务业加计抵减增值税55.4万元，因研发费用加计扣除政策减免企业所得税22.8万元。我们将抓住重庆大数据智能化创新驱动发展战略机遇，推出更多‘硬核’产品。”

国家税务总局重庆市税务局数据显示，“十三五”时期，重庆鼓励创新累计减税155.3亿元，年均增速达45.4%。全市享受研发费用加计扣除政策的企业户数由2015年的391户增加至2020年的5660户，年均增长71%，加计扣除额从29.8亿元增加到197.1亿元，年均增长46%。税收优惠政策的不断扩围和持续落地，为重庆市场主体创新研发提供了有力支撑，也坚定了企业走好创新发展之路的信心。

(责编：王仁宏、高雷)