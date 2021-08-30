8月，宁夏回族自治区同心县菊花台庄园，一位田间管理员在电子秤上扫描个人身份码实现快速登录，采摘工人将枸杞放至电子秤称重后，银联产销平台实时生成收购订单，传送至对应智能POS终端，田间管理员确认后即可完成付款，款项直接进入采摘工人事先绑定的银行卡账户中。这是银联产销平台在宁夏回族自治区的一次全新尝试，也是数字经济、智慧金融服务零工，走进地市县乡的案例。

据悉，菊花台庄园种植有枸杞6000余亩，鲜果产量高达5000吨。6月至8月的采摘高峰期，田间管理员组织周边农户采摘枸杞并进行称重计算劳务费，日用工量4500人左右，每日需结算劳务费近百万元，全年用工量达30万人次。此前，田间管理员采用日结现金、手工记账的方式向采摘工人支付当日劳务费用，与上级收购公司核对产量订单。采摘高峰期枸杞园人山人海，称重交割排队往往需要花费一个半小时。

针对这一零工经济支付困境，银联产销平台提出解决方案：通过“电子秤+智能POS终端+身份码”，田间管理员称重结算耗时由单次平均45秒缩短至18秒，单次提速近60%，因称重排队时间过长而导致的枸杞鲜果折损率降低3%-5%。原先需2位田间管理员搭档才能完成的称重交割任务，现在需1人完成。此外，银联产销平台也实现田间管理员与上级收购公司之间的日清日结，田间管理员无需事先垫资，支付采摘工人劳务费用，也免去每日前往银行支取大额现金、保管现金的不便。

中国银联相关负责人介绍，在移动支付便民工程引领下，中国银联推动金融服务下沉地市县乡，走进田间地头；后续将加速产品迭代更新，同时联合各银行、政府机构向其他涉农场景复制推广，为涉农企业、广大农民群体提供高效、优质的支付服务。

(责编：曹淼、李源)