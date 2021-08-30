人民网北京8月30日电 （记者李楠桦）据市场监管总局网站消息，近年来以共享单车和共享充电宝为代表的共享消费领域服务价格一路上涨，消费者感知明显，引发社会广泛关注。近期，在市场监管总局的行政指导下，哈啰、青桔、美团、怪兽、小电、来电、街电、搜电8个共享消费品牌经营企业积极整改，取得成效，共享消费领域价格涨势得到有效遏制，标价逐步透明化、规范化。

市场监管总局表示，将进一步加大对共享消费领域的监管力度，要求各企业严格价格调整内部合规审查流程，如实、及时公示计价规则和计价标准，继续发挥共享消费行业在满足消费者应急需求、提供具有一定普惠性的公共服务、助力绿色经济发展等方面的积极作用。

据了解，6月3日，市场监管总局价监竞争局会同反垄断局、网监司召开行政指导会，要求哈啰、青桔、美团、怪兽、小电、来电、街电、搜电等8个共享消费品牌经营企业限期整改，明确定价规则，严格执行明码标价，规范市场价格行为和竞争行为。

市场监管总局介绍，共享充电宝行业价格整体小幅回落。此次参加整改的6个共享充电宝品牌共有机柜426万台，占市场份额约80%。相关企业提出了整改计划：进一步完善定价规则，与合作商户沟通协商，通过直接降价或者降低计费单元等方式下调部分机柜价格。其中，街电逾8万台机柜降价，小电、搜电、怪兽、美团分别有数千台机柜降价。目前各品牌平均价格为2.2-3.3元/小时，标价在每小时3元及以下的机柜占比69%-96%，从最高价格占比来看，均不超过1%。相对而言，处于热门旅游景点等相对封闭区域或者繁华商业区的机柜价格仍然高于均价。杭州市西湖景区88家共享充电宝商户中有23家降价，最高价格由10元/小时下降到8元/小时，目前每小时3元及以下占比25%，每小时4-6元占比58%，每小时7-8元占比17%。

与此同时，共享消费品牌经营企业根据行政指导书要求，积极整改明码标价不规范行为，广泛接受社会监督。共享单车企业通过手机软件、小程序、扫码骑行页面标示当前行政区域的计价规则和计价标准，规范会员骑行卡打折促销行为，畅通公司服务投诉渠道。共享充电宝企业通过官网公示、移动客户端显示、机柜标示等方式分别标价。小电、怪兽在官网和移动端公示全部点位机柜的免费时长、计费标准和封顶价格；来电在官网对获知价格方式作出说明；大多数品牌可通过扫码获知当前机柜及附近机柜价格，方便用户从所在位置周边选择较低价位的充电宝；有些品牌有序推广在机柜醒目位置张贴不干胶标示价格。

此外，市场监管总局对搜电收购街电经营者集中案依法审查，并对美团收购摩拜未依法申报开展调查工作。小电、街电、搜电对宣传、促销等行为开展了自查自纠，对具有误导性或者歧义的语言和标价形式进行纠正。

(责编：李楠桦、高雷)