近日，佳源国际控股发布的2021年中期业绩报告显示，报告期内，集团继续深化区域聚焦的开发战略，合约销售额达191.27亿元，同比增长64%；全年营收93.64亿元，同比增长9%。毛利为29.94亿元，毛利率32%；同时，净利润为21.7亿元，同比增长24%。

报告还显示，截至2021年6月30日，集团净负债率由53.85%同比下降至40.71%。同时，拥有土地储备1870万平方米，长三角区域占总土储的52.6%，粤港澳大湾区占总土储的14.8%。今年上半年，通过公开市场招拍挂及收并购于合肥 、扬州宿迁、珠海及佛山新增7个优质项目，新土地收购平均成本为每平方米5225元人民币。

据佳源国际控股相关人士介绍，该集团未来将在稳健发展的基础上，实现高质量的协调发展以持续提升盈利能力。

(责编：董童、李源)