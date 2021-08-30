郑州银行上半年实现净利润24.54亿元
2021年08月30日15:39 | 来源：人民网
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8月29日晚，郑州银行发布2021年半年度报告。报告期内，该行各项经营指标保持稳健，上半年实现净利润24.54亿元，不良贷款率降至1.97%。
截至报告期末，郑州银行资产规模5719.70亿元，较年初增加241.56亿元，增幅4.41%；存款规模3236.25亿元，较年初增加93.95亿元，增幅2.99%；贷款规模2681.76亿元，较年初增加302.16亿元，增幅12.70%。报告期内，郑州银行实现营收69.48亿元；净利润25.40亿元，同比增长0.67亿元，增幅2.71%；归属于股东净利润24.54亿元，同比增长0.36亿元，增幅1.49%。资产质量方面，不良贷款率1.97%，较年初降低0.11个百分点；一级资本充足率11.02%，核心一级资本充足率9.17%，资本充足率12.95%，拨备覆盖率158.01%，各项指标均符合监管要求。
郑州银行在中报里表示，今年下半年，将继续坚持打造“商贸物流银行、中小企业金融服务专家、精品市民银行”的三大战略重点，以“高质量发展”为主要战略脉络，以乡村金融、小微金融和科创金融为重要抓手，严控风险，夯实业务基础，强化核心竞争力，加快推进业务模式转型升级。
(责编：曹淼、李源)
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