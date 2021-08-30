日前，中骏集团发布2021年上半年财务报告。报告显示，上半年销售额为590.5亿元，同比增长47.3%；收益为203.9亿元，同比增长34.7%；期内溢利27.1亿元，增加7.7%；母公司拥有人应占溢利23.77亿元，增加12.4%；母公司拥有人应占核心溢利22.1亿元，增加20.1%。董事会宣派中期股息每股普通股港币12分。

报告还显示，今年上半年，中骏新增土储面积557万平方米，总货值达810亿元，新增货值占2020年全年的66%，其中一二线城市占比达73%；新获取6个世界城和9个长租公寓项目。报告期内，中骏总土储面积已超3967万平方米，可售货值约4300亿元；目前已在全国布局38座世界城，“五年百城”计划完成率近4成；长租公寓进入15个城市，拥有房源超3.7万间。此外，该集团今年上半年各项指标均保持在安全线内，其中剔除预收款后的资产负债率为69.5%，净负债率77.9%，现金短债比为1.2X，财务结构持续优化。

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