8月30日，中国农业银行股份有限公司（以下简称农业银行）发布2021年上半年业绩：上半年实现净经营收入3,663亿元，同比增长7.8%；利息净收入2,834亿元，同比增长6.1%；拨备前利润2,497亿元，同比增长7.8%；手续费和佣金净收入481.5亿元，同比增长8.8%；净利润1,228亿元，同比增长12.5%。平均总资产回报率（ROAA）0.88%，加权平均净资产收益率（ROAE）12.40%，同比分别提升0.03和0.46个百分点。

资产质量方面，农业银行不良贷款率逐季下降，到6月末为1.5%，比上年末下降0.07个百分点；逾期贷款实现“双降”，逾期贷款与不良贷款之比为73.7%，比上年末下降8.7个百分点，逾期90天以上贷款与不良贷款之比为44.2%，比上年末下降5.2个百分点；拨备覆盖率275%，比上年末提升14个百分点。

数据显示，农业银行私人银行客户总量突破16万户，增幅14.2%；公司客户830.93万户、机构客户53.47万户，增幅分别为4.0%和6.3%。总资产规模28.7万亿元，比上年末增长5.3%；存款余额达21.9万亿元，比上年末增长7.6%；贷款余额达16.5万亿元，比上年末增长9.0%。

截至6月末，农业银行县域贷款余额5.9万亿元，比上年末增加6,066亿元，增速11.4%；粮食安全领域贷款余额1,951亿元，比上年末增加778亿元，增速66.3%；精准支持乡村产业发展方面，乡村产业贷款余额5,491亿元，比上年末增加598亿元，增速12.2%；线上农户贷款“惠农e贷”余额突破5,000亿元，户数345万户，较上年末增加69万户；。乡村建设领域贷款余额1.2万亿元，比上年末增加1,127亿元，增速10.1%；832个脱贫县贷款余额1.4万亿元，增速10.5%；上半年新增实体贷款1.4万亿元，同比多增2,178亿元。

推进普惠金融服务方面，农业银行普惠型小微企业贷款余额1.24万亿元，增速30.4%；有贷客户数198.2万户，比上年末增加41.5万户；民营企业贷款余额2.3万亿元，增速15.4%；制造业（按贷款投向）有贷客户数、贷款余额分别比上年末增加5.44万户、1,963亿元，增速分别为23.13%和13.53%；战略性新兴产业和现代服务业成长性行业贷款余额1.4万亿元，比年初增加2,621亿元，增速22.2%。

围绕绿色产业、绿色客户和绿色项目，农业银行构建绿色产品库、客户库和项目库，加大政策倾斜支持力度，完善配套保障机制，绿色信贷余额1.76万亿元，增速16.4%；绿色债券投资规模752亿元，增速14.9%；绿色租赁投放占比86.7%，绿色租赁资产余额占租赁资产余额比达62.7%。

农业银行加快手机银行掌银功能优化，推出掌银乡村版和大字版，掌银月度活跃客户数（MAU）突破1.24亿，比上年末增长2,077万户；线上信贷业务发展势头良好，“农银e贷”余额1.81万亿，增速38.2%；与32个省开展智慧政务合作，搭建智慧乡村综合服务平台，农村集体“三资”管理平台签约县超过900个。

通过数字化客户关系管理系统（DCRM），农业银行实现多个产品闭环营销，销售金额同比增长13.7%，智能反欺诈平台日均监测交易量2.69亿笔。

农业银行相关负责人表示，下一步将重点做好以下工作：一是扎实开展党史学习教育，以高质量党建引领全行高质量发展；二是深入实施“三大战略”，突出强化乡村振兴金融服务，推动绿色金融加快发展，在数字化转型“十大工程”上取得更多突破性成果；三是围绕服务构建新发展格局，优化信贷投放节奏和结构，加大对实体经济重点领域和薄弱环节的融资支持，支持科技创新和产业转型升级，强化扩内需促消费金融服务；四是优化经营管理，深入推进机制改革，确保主要业务经营均衡协调、稳健持续；五是统筹发展与安全，全面提升风险前瞻防范，主动化解和有效管控能力，坚决守住各类风险底线。

(责编：曹淼、李源)