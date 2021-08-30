华夏银行上半年实现归母净利109.80亿元 同比增长17.60%
2021年08月30日17:35 | 来源：人民网
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今日，华夏银行公布2021年半年度报告。报告期末，华夏银行总资产规模达到35,176.36亿元，较上年末增长3.47%；贷款总额21,668.85亿元，较上年末增长2.75%；存款总额18,901.06亿元，较上年末增长3.95%；实现归属于上市公司股东的净利润109.80亿元，同比增长17.60%，较去年同期快29.04个百分点。报告期内，华夏银行全力支持实体经济发展，不断提升风险抵御能力，拨备覆盖率157.40%，较上年末提高10.18个百分点。
2021年上半年，华夏银行个人存款余额、个人贷款（不含信用卡）余额、个人客户金融资产总量较上年末分别增长7.12%、9.49%和8.02%；普惠金融业务产品体系更加完善，“两增”口径小微企业贷款余额较上年末增长18.13%；信用卡业务强化场景融合、线上拓客，发卡和高收益业务规模增长加快；投资银行新兴业务快速发展，业务规模同比增长35.55%；国际结算量同比增长22.41%；托管规模同比增长28.66%。
优化完善绿色金融组织机制方面，2021年上半年，华夏银行在15家分行设立绿色金融部；新发行ESG理财产品11只，募集金额75.43亿元，累计发行ESG理财产品49只，理财产品存量余额247.76亿元；绿色贷款余额突破2,000亿元。与世界银行合作的“京津冀大气污染防治融资创新项目”“中国可再生能源和电池储能促进项目”累计投放本外币折合人民币47亿元，共支持了31个子项目，每年可减少二氧化碳排放278万吨。
(责编：曹淼、李源)
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