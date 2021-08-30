杨振奎

原标题：发展普惠金融 助力小微企业发展

新冠疫情发生以来，广大中小企业遇到了不同程度的生产经营困难，如何围绕小微企业全生命周期积极打造线上融资产品体系，推动数字普惠金融发展，助力小微企业抗疫复产与数字化转型，打通金融活水流向小微企业的“最后一公里”，成为了当前亟待解决的难题。

普惠金融是银行与实体经济共荣共生关系下银行业的自然选择。实体经济衰退，银行也就不能很好地开展业务，而民营经济、小微企业在就业、消费等实体经济的重要领域都扮演着举足轻重的角色。

有鉴于此，为推进落实减税降费政策，深入贯彻发展普惠金融、支持实体经济发展的相关要求，进一步提高小微企业融资便捷度，助力小微企业发展，近期，中国银行淄川支行携手淄川区税务局、淄川区工商联，组织开展淄川区2021年助力小微企业发展“春雨润苗”优惠政策宣讲会。

此次会议得到了淄川区委、淄川区税务局、淄川区工商联的大力支持。会议邀请到近40家淄川区优质小微企业负责人。会上，淄川区委常委、统战部长焦翠平为本次活动致辞。淄川区工商联主席张俊杰介绍“春雨润苗”活动相关内容。淄川区税务局专家团队为小微企业介绍普惠性税收优惠政策，与纳税人实时互动答疑。淄川区税务局副局长刘霞与税务服务产品体验师现场签约。

该行普惠金融事业部主办级经理宋程程与大家分享了中国银行中小企业信贷工厂的运行模式，对授信客户准入条件进行细致解析，重点介绍了中国银行“中银E贷”、“银税贷”、“科技成果转化贷款”、“线上抵押贷”等优质普惠金融重点产品。会后，中国银行淄川支行与12家意向企业进行“一对一”交流，详细了解各意向企业实际情况，结合企业实际初步设计授信方案。

此次宣讲会以落实和优化对小微企业的各类优惠政策为抓手，为小微企业“送政策、优体验、助成长”，营造“春风化雨、春雨润苗、助力小微、携手共赢”的良好氛围。该行将加强进程管理，加快推进项目落地，助力小微企业发展，为普惠金融健康、持续发展贡献力量。（杨振奎）

(责编：赵超、陈键)