本报北京8月30日电 （记者朱竞若、王昊男）为更好发挥北京在中国服务业开放中的引领作用，习近平总书记在2020年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会上的致辞中指出，支持北京打造国家服务业扩大开放综合示范区，加大先行先试力度，探索更多可复制可推广经验；设立以科技创新、服务业开放、数字经济为主要特征的自由贸易试验区。一年来，服务业占比超八成的北京，快马加鞭推动“两区”建设，一批全国首创政策和项目先后落地，数字经济形成高地，营商环境持续优化，引领服务贸易转型升级。据介绍，“两区”建设成果将在本届服贸会上集中呈现。

首创成果不断涌现。全国首批跨国公司本外币一体化资金池试点、全国首创保税物流供应链监管新模式……北京在“两区”建设中，持续加大先行先试力度，一批突破性政策为市场注入活力，也让企业获益。首都国际机场南侧，一家飞机维修公司的机库内，10余架大型客机正在检修。得益于关键航材免抵退税这项全国首创政策，公司已节省约800万元运费支出，维修周期缩短400余天。在北京天竺综保区，跨境贸易正变得更加便利，通过“单一窗口、压时降费、卡口智能化”等流程优化，进出区车辆实现秒级通行。“跨境电商进口医药产品试点启动以来已完成超过107万单业务、货值超1.1亿元。”北京天竺综保区管委会政策法规处副处长郑杰说。

推动数字经济形成高地。不断丰富数字人民币应用场景，目前海淀区已有超5000家商户可实现数字人民币受理；开放京台高速约10公里的自动驾驶测试道路，智能网联汽车发展驶上快车道；建设城市超级算力中心和北京国际大数据交易所，培育壮大数字经济标杆企业，推动城市数字化转型……数字经济正成为带动服务贸易的重要杠杆。据了解，目前北京人工智能企业约1500家，约占全国人工智能企业的28%。2020年，包括人工智能在内的北京数字经济增加值达1.44万亿元，占地区生产总值比重的40%。今年8月，北京提出将打造引领全球数字经济发展的“六个高地”，到2030年建设成为全球数字经济标杆城市。

营商环境持续优化。今年年中，上田八木货币经纪（中国）有限公司在北京城市副中心正式开业，这是中国首家外商独资货币经纪公司。公司总裁黄洪表示，“正是良好营商环境和各项得力举措，吸引我们落户北京。”昌平区专门开设“两区”建设政务服务窗口，朝阳区建立CBD国际人才一站式服务中心，大兴区积极打造中日创新合作示范区……“两区”建设带来的一系列改变，让北京的吸引力不断增强。

《 人民日报 》（ 2021年08月31日 02 版）

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