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国家市场监督管理总局规范新能源汽车检测收费

禁止混合标价或捆绑销售

2021年08月31日05:09 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京8月30日电  （记者林丽鹂）国家市场监督管理总局日前发布关于规范新能源汽车检测收费的公告，明确规范新能源汽车检测收费，维护机动车检测服务市场秩序，减轻群众负担。

　　公告明确各机动车检测机构要严格按照《中华人民共和国价格法》《关于商品和服务实行明码标价的规定》等有关规定，规范价格收费行为。对于可分解为多个项目和标准的服务，应当明确标示每一个项目和标准，禁止混合标价或者捆绑销售。对机动车检测不区分环保检测、安全检测等具体服务项目，采取打包收费、“一口价”等收费形式的，属于捆绑销售，违反明码标价相关规定。

　　公告强调，各机动车检测机构要根据新能源汽车结构特点，设立真实合理的检测收费项目，列明服务内容，做到明码标价、诚信经营，不得就未真实提供的服务收取费用。


　　《 人民日报 》（ 2021年08月31日 11 版）
(责编：袁勃、牛镛)

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