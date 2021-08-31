本报重庆8月30日电 （记者刘新吾）成渝地区双城经济圈大数据协同发展工作会议日前在重庆召开，川渝两地签署了《深化成渝地区双城经济圈大数据协同发展合作备忘录》等“1+9”项大数据协同发展合作协议。

据介绍，两地大数据发展系统已推动多项合作落地：签订大数据智能化方面协议78项，引导政企学研300余家单位共同助力两地大数据协同发展；144个部门单位的5460类政务数据实现共享，“川渝通办”平均每天办件1.5万件，实现了川渝异地门诊医疗联动结算、公积金互认互贷等典型应用；两地获批共同建设全国一体化算力网络成渝国家枢纽节点，部署5G基站超9万个。

《 人民日报 》（ 2021年08月31日 11 版）

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