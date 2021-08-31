湖北推出11条促消费措施
对乘用车以旧换新给予补贴
2021年08月31日05:09 | 来源：人民网－人民日报
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本报武汉8月30日电 （记者田豆豆）湖北30日发布《关于提振重点消费促进消费增长的若干措施》，将从支持汽车消费、零售餐饮消费、以展助销、强化考核激励等7个方面，采取11条措施促进消费增长。
据了解，9月1日至12月31日，湖北将开展乘用车以旧换新活动和新能源汽车推广活动，消费者转让旧乘用车购买新车将获得一定金额的补贴。为助力湖北特色产品走向全国，湖北还在重点城市核心商圈的大型连锁商超设立“荆楚优品”销售专区，开展“荆楚粮油”等荆楚消费月促销活动。对批发零售、住宿餐饮等小规模纳税人落实减税政策，加强金融支持。
《 人民日报 》（ 2021年08月31日 11 版）
(责编：袁勃、牛镛)
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