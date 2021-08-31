本报北京8月30日电 （记者汪文正）记者从国家税务总局获悉，《中华人民共和国契税法》和《中华人民共和国城市维护建设税法》将于9月1日起施行。目前，全国31个省、自治区、直辖市已按照契税法和城市维护建设税法规定，完成了地方授权事项工作，明确了契税具体适用税率、减免优惠以及城市维护建设税纳税人所在地的具体范围。

两部税法均对地方授权事项作出规定。

契税法规定，省、自治区、直辖市在3%—5%的范围内确定具体适用税率，可以对不同主体、不同地区、不同类型的住房的权属转移确定差别税率。据了解，对于契税适用税率，目前有27个省、自治区、直辖市确定为3%；湖南省确定为4%；河北、辽宁、河南3个省确定了3%和4%两档税率，其中河北和辽宁对个人购买普通住房、河南对住房权属转移适用3%税率。

城市维护建设税法规定，纳税人所在地在市区，县城、镇和不在上述区域的，分别适用7%、5%和1%的税率。纳税人所在地，是指纳税人住所地或者与纳税人生产经营活动相关的其他地点，具体地点由省、自治区、直辖市确定。目前，全国31个省、自治区、直辖市已陆续发布通知，明确纳税人所在地的具体范围。

(责编：袁勃、牛镛)