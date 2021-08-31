人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

7月份，全国规模以上工业企业利润同比增长16.4%——

工业企业利润保持平稳增长（锐财经）

本报记者  汪文正
2021年08月31日05:22 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　近年来，河北省河间市投入资金对电线电缆企业进行技术改造，目前全市拥有专业线缆生产厂家160多家，规模以上企业56家，年产值达200多亿元。图为河间市一家电线电缆生产企业的工人在车间工作。
　　新华社记者 骆学峰摄

　　国家统计局日前发布工业经济效益月度报告。数据显示，7月份，随着国民经济持续稳定恢复，工业生产总体稳定，企业经营状况继续改善，利润保持平稳增长。7月份，全国规模以上工业企业利润同比增长16.4%，比2019年同期增长39.2%，两年平均增长18.0%，比6月份加快2.3个百分点。

　　六成行业利润同比增长

　　国家统计局工业司高级统计师朱虹表示，7月份，在41个工业大类行业中，有25个行业实现利润同比增长或扭亏为盈，占61.0%，其中18个行业利润实现两位数及以上增长。与2019年同期相比，31个行业实现利润增长。“六成行业利润同比增长，超七成行业盈利规模超过疫情前水平。”朱虹说。

　　分行业看，采矿业、原材料制造业利润增速有所加快。7月份，采矿业、原材料制造业利润同比分别增长2.03倍、50.9%，对工业利润增长的带动作用增强。油气开采、石油加工、煤炭、化工行业利润同比增速均比6月份有所加快。

　　高技术制造业利润保持快速增长。7月份，高技术制造业利润同比增长37.9%，拉动规模以上工业利润增长6.2个百分点。其中，医药制造业利润同比增长1.10倍，电子及通信设备制造业利润同比增长37.8%。

　　消费品制造业盈利持续恢复。7月份，消费品制造业利润同比增长18.6%，延续稳定恢复态势。其中，化纤行业利润同比增长3.71倍，家具、纺织、酒饮料行业利润同比分别增长41.9%、13.0%、11.2%，继续保持恢复势头。

　　北京大学经济学院教授、北京大学国民经济研究中心主任苏剑在接受本报记者采访时表示，在芯片供应紧张、部分企业进入设备检修期等供给端短期冲击下，7月全国规上工业企业利润同比增速有所下滑，但从两年平均增速看，7月工业企业利润两年平均增长18.0%，较6月份快2.3个百分点，反映出国内统筹疫情防控和社会经济发展工作扎实推进，国民经济发展内生动力旺盛。

　　企业经营状况有所改善

　　企业经营状况在持续好转。数据显示，1—7月份，全国规模以上工业企业实现利润总额49239.5亿元，同比增长57.3%，比2019年同期增长44.6%，两年平均增长20.2%。

　　资金使用效率继续提升，经营状况有所改善。7月末，规模以上工业企业产成品存货周转天数同比减少2.1天，应收账款平均回收期同比减少4.8天；企业资产负债率为56.3%，同比下降0.4个百分点，比6月末下降0.2个百分点。

　　单位费用保持下降，盈利能力同比提高。7月份，规模以上工业企业每百元营业收入中的费用同比减少0.41元；规模以上工业企业营业收入利润率为6.94%，同比提高0.19个百分点。“今年以来，减税降费政策成效持续显现，工业企业单位费用保持同比下降趋势，有利于企业盈利状况改善。”朱虹说。

　　苏剑分析，进入下半年以来，工业企业的营收和利润累计同比增速回落，但仍保持平稳增长趋势。一方面，经济复苏周期放缓以及疫情散点式爆发影响下，制造业和服务业需求不足，带动原材料行业增速回落；另一方面，受国内洪涝汛情影响，采矿业产出下降，对出口和工业企业生产经营造成影响。此外，高技术制造业产出及利润均保持较高的增速，表明下游制造业产业链供应链韧性仍然较强。

　　做好大宗商品保供稳价

　　朱虹表示，总体来看，7月份规模以上工业企业利润保持平稳增长态势，但工业企业效益改善的不平衡性、不确定性仍然存在。

　　苏剑预计，本轮大宗商品价格高位运行可能将持续到2022年上半年。“一方面，受疫情影响，国际经济复苏缓慢，随着后期各国出行限制进一步放开，对大宗商品的需求有望进一步提高；另一方面，目前市场预期部分主要发达经济体将于2022年开始逐渐缩减购债规模，收紧市场流动性，届时将对大宗商品涨价产生显著抑制作用。”

　　苏剑认为，应在保证货币政策稳定性的前提下，继续用好结构性货币政策工具，“精准滴灌”对企业进行金融支持，缓解企业成本压力。同时，要有效引导和稳定市场预期，遏止投机行为，抑制大宗商品涨价势头。

　　“下阶段，要深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，深化供给侧结构性改革，做好大宗商品保供稳价工作，助力企业纾困解难，强化科技创新，提高产业链供应链韧性，不断推动工业经济高质量发展。”朱虹说。

(责编：袁勃、牛镛)

分享让更多人看到

推荐阅读
证监会：坚守“真私募”定位 推动适时出台私募基金条例
　　人民网北京8月30日电 （黄盛）“私募股权基金必须回归私募定位和支持创业创新的根本方向，坚守‘真私募’定位，坚持私募姓私，严格规范募投管退全链条各环节运作。”今日，证监会主席易会满表示，证监会将坚持分类施策、扶优限劣，支持真私募，打击乱私募，坚决出清伪私募，推动形成良好市场秩序和行业生态。…
218个城市率先推广 三部门：加快推进二手车异地交易登记“跨省通办”
　　人民网北京8月30日电 （记者王连香）为贯彻落实国务院推进政务服务“跨省通办”部署要求，加快推行小型非营运二手车交易登记跨省通办，促进二手车便利交易，相关部门近期印发通知加快推进二手车异地交易登记推广应用。 商务部网官截图 通知明确，自2021年9月1日起开展小型非营运二手车异地交易登记第一批推广应用，推广应用城市共计218个。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部