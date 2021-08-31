本报记者 汪文正

近年来，河北省河间市投入资金对电线电缆企业进行技术改造，目前全市拥有专业线缆生产厂家160多家，规模以上企业56家，年产值达200多亿元。图为河间市一家电线电缆生产企业的工人在车间工作。

新华社记者 骆学峰摄

国家统计局日前发布工业经济效益月度报告。数据显示，7月份，随着国民经济持续稳定恢复，工业生产总体稳定，企业经营状况继续改善，利润保持平稳增长。7月份，全国规模以上工业企业利润同比增长16.4%，比2019年同期增长39.2%，两年平均增长18.0%，比6月份加快2.3个百分点。

六成行业利润同比增长

国家统计局工业司高级统计师朱虹表示，7月份，在41个工业大类行业中，有25个行业实现利润同比增长或扭亏为盈，占61.0%，其中18个行业利润实现两位数及以上增长。与2019年同期相比，31个行业实现利润增长。“六成行业利润同比增长，超七成行业盈利规模超过疫情前水平。”朱虹说。

分行业看，采矿业、原材料制造业利润增速有所加快。7月份，采矿业、原材料制造业利润同比分别增长2.03倍、50.9%，对工业利润增长的带动作用增强。油气开采、石油加工、煤炭、化工行业利润同比增速均比6月份有所加快。

高技术制造业利润保持快速增长。7月份，高技术制造业利润同比增长37.9%，拉动规模以上工业利润增长6.2个百分点。其中，医药制造业利润同比增长1.10倍，电子及通信设备制造业利润同比增长37.8%。

消费品制造业盈利持续恢复。7月份，消费品制造业利润同比增长18.6%，延续稳定恢复态势。其中，化纤行业利润同比增长3.71倍，家具、纺织、酒饮料行业利润同比分别增长41.9%、13.0%、11.2%，继续保持恢复势头。

北京大学经济学院教授、北京大学国民经济研究中心主任苏剑在接受本报记者采访时表示，在芯片供应紧张、部分企业进入设备检修期等供给端短期冲击下，7月全国规上工业企业利润同比增速有所下滑，但从两年平均增速看，7月工业企业利润两年平均增长18.0%，较6月份快2.3个百分点，反映出国内统筹疫情防控和社会经济发展工作扎实推进，国民经济发展内生动力旺盛。

企业经营状况有所改善

企业经营状况在持续好转。数据显示，1—7月份，全国规模以上工业企业实现利润总额49239.5亿元，同比增长57.3%，比2019年同期增长44.6%，两年平均增长20.2%。

资金使用效率继续提升，经营状况有所改善。7月末，规模以上工业企业产成品存货周转天数同比减少2.1天，应收账款平均回收期同比减少4.8天；企业资产负债率为56.3%，同比下降0.4个百分点，比6月末下降0.2个百分点。

单位费用保持下降，盈利能力同比提高。7月份，规模以上工业企业每百元营业收入中的费用同比减少0.41元；规模以上工业企业营业收入利润率为6.94%，同比提高0.19个百分点。“今年以来，减税降费政策成效持续显现，工业企业单位费用保持同比下降趋势，有利于企业盈利状况改善。”朱虹说。

苏剑分析，进入下半年以来，工业企业的营收和利润累计同比增速回落，但仍保持平稳增长趋势。一方面，经济复苏周期放缓以及疫情散点式爆发影响下，制造业和服务业需求不足，带动原材料行业增速回落；另一方面，受国内洪涝汛情影响，采矿业产出下降，对出口和工业企业生产经营造成影响。此外，高技术制造业产出及利润均保持较高的增速，表明下游制造业产业链供应链韧性仍然较强。

做好大宗商品保供稳价

朱虹表示，总体来看，7月份规模以上工业企业利润保持平稳增长态势，但工业企业效益改善的不平衡性、不确定性仍然存在。

苏剑预计，本轮大宗商品价格高位运行可能将持续到2022年上半年。“一方面，受疫情影响，国际经济复苏缓慢，随着后期各国出行限制进一步放开，对大宗商品的需求有望进一步提高；另一方面，目前市场预期部分主要发达经济体将于2022年开始逐渐缩减购债规模，收紧市场流动性，届时将对大宗商品涨价产生显著抑制作用。”

苏剑认为，应在保证货币政策稳定性的前提下，继续用好结构性货币政策工具，“精准滴灌”对企业进行金融支持，缓解企业成本压力。同时，要有效引导和稳定市场预期，遏止投机行为，抑制大宗商品涨价势头。

“下阶段，要深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，深化供给侧结构性改革，做好大宗商品保供稳价工作，助力企业纾困解难，强化科技创新，提高产业链供应链韧性，不断推动工业经济高质量发展。”朱虹说。

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