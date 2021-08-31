本报记者 邱海峰

位于上海市浦东新区的陆家嘴已经成为全球资管机构在国内的重要集聚地和展业地，有来自13个国家和地区的76家国际知名资管机构在陆家嘴设立了106家各类外资资管公司。日前，陆家嘴启动全球资产管理伙伴计划，邀请全球知名资产管理机构、综合金融服务商、行业组织等加入，促进各类金融机构务实合作，加强境内外资管业务沟通交流，首批共82家成员。图为近日拍摄的陆家嘴景观。

陈玉宇摄（人民图片）

最近，中国金融业开放又有新消息：中国人民银行等6部门提出统筹同步推进银行间债券市场、交易所债券市场对外开放，摩根大通宣布将全资控股旗下合资证券公司，全国首家外商独资货币经纪公司正式开业，外商独资的富达基金获批……

相关人士指出，近年来，中国金融业对外开放有序推进，取得积极进展，共批准设立100多家外资银行、保险、证券、支付清算等机构。接下来，中国将推动形成以负面清单为基础的更高水平金融开放，优化外资银行、保险等金融机构准入门槛要求，中国金融市场对外资的吸引力会进一步提升。

多个“第一”陆续诞生

“能够在中国设立并运营一家全资证券公司，是我们在这一关键市场达成的又一重要里程碑。”摩根大通亚太区主席及首席执行官郭利博说，“我们相信，在中国金融市场不断发展、客户需求不断多元化的背景下，此举将进一步强化摩根大通在中国的业务实力。”

日前，摩根大通对外宣布，摩根大通证券（中国）有限公司控股股东——摩根大通国际金融有限公司受让5家内资股东所持股权并成为摩根大通证券（中国）唯一股东的事项已被准予备案，摩根大通证券（中国）将成为中国首家外资全资控股的证券公司。

从取消合格境外机构投资者（QFII）和人民币合格境外机构投资者（RQFII）投资额度限制，到取消银行、证券、基金管理、期货、人身险领域的外资持股比例限制，再到取消企业征信评级、信用评级、支付清算等领域的准入限制……近年来，中国金融开放连出实招，吸引国际金融机构进入中国市场，首家外资控股证券公司、首家外资独资寿险公司、首家外资全资控股期货公司、首家外资全资控股公募基金等多个“第一”陆续诞生。

去年9月获批筹建，今年7月正式开业——不到一年时间，中国首家外商独资货币经纪公司上田八木货币经纪（中国）有限公司跑出了在华布局“加速度”。该公司总裁黄洪表示：“我们长期看好中国，将通过金融科技创新，不断完善业务产品线和业务系统，为境内外客户提供业界最前沿、最周到的服务。”据悉，上田八木公司注册资本为6000万元人民币，经营业务范围包括境内外的外汇市场交易、货币市场交易、债券市场交易、衍生产品交易。

从设立公司到开展业务，外资机构纷纷加快在华发展步伐。8月30日，贝莱德基金首只公募产品公开发售。作为中国首家外资全资控股公募基金公司，贝莱德基金管理有限公司今年6月在上海正式开业，公司董事长汤晓东表示：“中国金融业的进一步开放赋予贝莱德更大的发展机遇和空间。贝莱德深耕中国市场超过15年，我们将凭借全球视野的投研平台、行业领先的风险管理体系，在中国市场推出一系列公募基金产品。”

人民币资产被看好

外资不仅积极在华新设公司，而且“组团”增持人民币资产。

根据中国人民银行上海总部近日发布的最新数据，截至2021年7月末，境外机构持有银行间市场债券3.77万亿元，较去年12月末增加0.52万亿元，约占银行间债券市场总托管量的3.5%。7月份，新增5家境外机构主体进入银行间债券市场；7月末，共有972家境外机构主体入市，较去年12月末增加67家。

“尽管全球经济和金融局势紧张，中国仍继续吸引着创纪录的投资流入。”美国智库彼得森国际经济研究所高级研究员尼古拉斯·拉迪表示，中国正继续引领全球经济走出新冠肺炎疫情的负面影响，外资企业在华营商环境持续改善。同时随着金融业进一步开放，中国吸引的外资迅速增长，今年以来流入中国内地股市和购买中国政府债券的外资实现了大幅增长。

顺应全球投资者的需求，国际主流指数纷纷将人民币债券纳入其中。继花旗、彭博、摩根大通把中国债券纳入其主要指数后，今年10月29日开始，富时罗素将把中国国债纳入其富时世界国债指数。英国杜伦大学金融学首席教授郭杰认为，中国国债安全、稳定，尤其疫情暴发以来国际金融市场动荡加剧，投资者避险情绪浓厚，而中国疫情防控得当，经济表现优于全球大部分经济体，即使在市场波动中也体现出了稳定性，这促使人民币债券成为全球投资的避风港。“按照5.25%的纳入权重计算，未来3年，纳入富时世界国债指数将为中国债市吸引上千亿美元国际资金。”

包括债券在内，当前人民币资产在全球资产配置中的占比相对高于其他新兴经济体。国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英介绍，从市场机构配置需求来看，人民币债券和股票纳入主要国际主流指数后，所占的权重在新兴经济体中居首位，未来境外投资者还会继续投资中国债券。从官方配置来看，国际货币基金组织（IMF）最近发布的数据显示，今年一季度末，全球外汇储备中的人民币占比升至2.45%，规模达到2875亿美元。

日前，总部设在伦敦的智库——国际货币金融机构官方论坛发布的一份年度调查报告显示，全球30%的央行计划在未来12-24个月内增加人民币持有量，这一比例较去年明显提升。同时报告显示，20%的央行计划在未来12-24个月内减持美元，18%的央行计划在同一时间段内减持欧元。

“展望未来，将有更多海外机构投资人配置人民币资产。”花旗银行研究部董事总经理、首席中国经济学家刘利刚说。

抓好开放承诺落实

市场热情高，政策再发力。7月21日召开的国务院常务会议提出，持续抓好金融业对外开放承诺落实，主动对标开放程度较高的国际标准，推动形成以负面清单为基础的更高水平金融开放。优化外资银行、保险等金融机构准入门槛要求，完善金融机构母子公司跨境往来规则。优化外资参与境内金融市场的渠道和方式。

中国人民大学中国资本市场研究院联席院长赵锡军认为，近年来，中国金融业对外开放措施接连发布，取得了显著成效。通过扩大行业开放引入各类金融机构、业务、产品，鼓励良性竞争，可以增加金融的有效供给，有利于统筹利用好两个市场、两种资源，优化资源配置，更好地满足差异化、个性化的金融服务需求，以此促进行业服务水平实现跃升，以更优质的金融服务满足实体经济高质量发展和人民对美好生活的需要，帮助外资分享中国市场机遇。

围绕金融业开放，各地各部门加快作出新部署。人民银行等6部门日前发布《关于推动公司信用类债券市场改革开放高质量发展的指导意见》，提出推动债券市场高水平开放，健全境外发行人在境内发债的制度框架，推动更多符合条件的境外评级机构开展境内业务。外汇局提出，今年下半年进一步扩大贸易外汇收支便利化、私募股权投资基金跨境投资、跨国公司本外币一体化资金池等便利化试点范围。

作为全球资管机构在国内的重要集聚地和展业地，上海陆家嘴日前启动全球资产管理伙伴计划，邀请全球知名资产管理机构、综合金融服务商、行业组织等加入，促进各类金融机构务实合作，加强境内外资管业务沟通交流，首批共82家成员，同时推出畅通境内外资金投资渠道、加强配套服务、优化法治环境等系列措施。

“海外投资人很关注中国市场，很愿意将其资产配置在中国。”贝莱德基金管理有限公司总经理张弛表示，“陆家嘴全球资产管理伙伴计划有利于搭建有效整合国际国内资管机构等各类金融机构的行业领先合作平台，我们期待与同业伙伴一起为中国金融市场发展助力。”

“随着稳妥推进银行、证券、保险、基金、期货等金融领域开放，各项措施陆续落地，未来会有更多外资进入中国市场。”赵锡军说。

(责编：袁勃、牛镛)