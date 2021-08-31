原标题：100天整，1公里+，祝融号传回新影像

上图 近期火星车拍摄巡视区全景影像。新华社发（国家航天局供图）

祝融号火星车移动节点和里程。 新华社发（国家航天局供图）

环绕器拍摄火星车行驶轨迹。 新华社发（国家航天局供图）

日凌示意图。 新华社发（国家航天局供图）

中国首次火星探测任务成功金银纪念币正背面图片。 新华社发（中国金币总公司供图）

记者从国家航天局获悉，截至8月30日，我国首次火星探测天问一号任务祝融号火星车在着陆点以南方向累计行驶1064米。目前火星车状态良好、能源充足，将继续按照“七日一周期，一日一规划，每日有探测”的高效探测模式，向南部的古海陆交界地带行驶，以获取更丰富的科学探测数据。

环绕器在轨运行403天，距地球约3.92亿千米，于8月24日使用高分辨率相机对着陆区域成像，获取了1米分辨率影像，图像中火星车行驶轨迹清晰。

目前，地火距离逐渐趋于最远（约3.95亿千米），9月中下旬，地球、火星将运行至太阳的两侧，三者近乎处于一条直线，探测器将进入日凌阶段。日凌期间，受太阳电磁辐射干扰的影响，器地通信中断，环绕器和火星车将转入安全模式，停止探测工作。日凌结束后，环绕器将择机进入遥感使命轨道，开展火星全球遥感探测，同时兼顾火星车拓展任务阶段的中继通信。

8月30日，我国首次火星探测天问一号任务祝融号火星车驶上火星表面满100天之际，国家航天局联合中国人民银行在京举办中国首次火星探测任务成功金银纪念币发行仪式，以纪念我国成功迈出星际探测征程的重要一步，在火星上首次留下中国的印迹，成为世界首个一次任务实现火星环绕、着陆和巡视的国家。国家航天局副局长吴艳华、中国金币总公司董事长牟善刚致辞。

仪式上，中国人民银行货币金银局副局长陈建新宣读发行公告，中国首次火星探测任务工程总设计师张荣桥发布火星探测任务进展信息，与会领导专家共同为中国首次火星探测任务成功金银纪念币样币揭幕。中国金币总公司向国家航天局捐赠了证书编号为“2021”的一套金银纪念币。

吴艳华表示，今年是中国共产党成立100周年，是中国航天事业创建65周年，值此重大历史时刻，值此重要工程节点，国家航天局联合央行、金币总公司，发行“中国首次火星探测任务成功”纪念币，是科技与文化，航天与艺术的有机融合与交相辉映，有利于铭刻历史性成就，有利于激励航天全线奋勇当先，有利于掀起全国创新创造的热潮。

牟善刚表示，我国首次火星探测任务的成功，是党和国家推进航天强国建设的重要成果，是中国航天精神的充分展现，值得以国家法定货币的形式加以记载和纪念。纪念币的发行，能够为传承灿烂悠久的中国货币文化和爱国主义精神，努力实现航天事业的高质量发展发挥积极作用，彰显我国推进人类文明进步和永续发展的大国责任担当。

纪念币为中华人民共和国法定货币，由中国人民银行发行，共3枚，包括金币2枚、银币1枚。正面图案均为中国行星探测标识，并刊国名、年号“2021”，背面图案分别以首次火星探测任务“绕、着、巡”为主题，并刊“中国首次火星探测任务成功·天问一号”及面额。纪念币将浩瀚太空浓缩于方寸之中，让航天器跃然金银币面之上，运用写实与写意相融合的设计手法，采用镜面、喷砂、多层次喷砂等经典造币工艺，是科学与美学的结合，具有重要纪念意义和艺术价值。

本次发行的纪念币，是我国第7套航天题材金银纪念币，此前，中国航天创建40周年、首次载人航天飞行成功、探月首飞成功、首次太空行走成功、北斗卫星导航系统开通运行、首次落月成功等重大航天事件，都曾发行贵金属纪念币，铭记中国航天勇攀科技高峰的探索成就，表现航天人的科学梦想与奋进姿态，彰显中国人的文化自信和浪漫情怀。

(责编：赵竹青、陈键)