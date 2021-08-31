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5G健康发展 带动数字经济新一轮增长

2021年08月31日08:25 | 来源：科技日报
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原标题：5G健康发展 带动数字经济新一轮增长

　　“5G建设正在健康发展，中国已经成为全球数字经济发展的一个火车头。”8月30日，“未来信息通信技术国际研讨会——创新驱动下的ICDT未来十年”举行，中国电信首席专家、中国电信研究院专家委员会主任毕奇用一串数据展现了“火车头”的动力十足：目前国内5G套餐用户已经达到5亿，在整个套餐的占比达到31%，同期上升大概22%。中国正在引领5G产业链的发展，今年5G手机出货量已经占到73%。从平均的流量来看，去年是9GB左右，根据目前的预测以及5G容量的计算，预计到2025年可能达到100GB，基本是全球平均水平的三倍，全球用户的平均流量是30GB左右。

　　中国工程院院士、未来移动通信论坛理事长邬贺铨表示，5G在多种性能上比4G提升了一到两个数量级，因此拥有强大的使能作用，将会重塑物联网、工业互联网、能源互联网和产业互联网信息结构与运作机制。

　　据毕奇介绍，根据中国电信的实践，目前5G在垂直行业的进展中，占比最大、最活跃的部分还是在工业，如矿山、电子制造等，往下依次是政务，如智慧政府、智慧城市建设；医疗和交通；教育和金融等。

　　中国移动首席科学家易芝玲举例道：“我们打造了第一个5G智能港口、智能煤矿和5G智慧城市，同时也有5G智能工厂、5G智能大学、5G工业园、5G智能医院等应用案例。”

　　对此，工信部通信科技委秘书长、未来移动通信论坛常务副理事长张新生表示，5G正在向各个行业、消费领域、行业产业、社会民生跨界协同应用。

　　联想集团副总裁黄莹表示，新IT智能化转型对推动智能制造有很大的帮助，未来，确定性网络、算力感知网络等会带来更大的帮助，计算方面也会有更多创新，期待数字孪生技术在智慧城市、能源和网络等领域，AR技术在智慧教育、云游戏、医疗等领域，都能有激动人心的进展。

　　与行业企业积极拥抱5G相比，目前个人用户对5G技术尚显“无感”。对此，紫光展锐高级副总裁夏晓菲表示，移动互联网应用是典型的技术驱动型应用，用户的感知需要技术和应用来引领，“4G相比3G解决的是数据业务，解决的是人与人之间、人与物之间数据的体验，5G更多的是解决物与物的连接，随着显示材料的变化，未来两到三年，AR和VR有希望迎来爆发性的发展。”

　　夏晓菲说，整个5G的未来就是产业互联网。5G可能广泛深入到工业制造、自动驾驶和远程医疗，真正解决物与物连接的问题，从而让将来物物连接迅速地赶超，甚至是成十倍地赶超整个智能手机的连接情况。

　　基础技术的支撑不可或缺。中国联通科技创新部总经理马红兵谈到，无论是基站、核心网、云、边缘，都需要打造一个更新的研发体系，从而发展基于开源自主可控和可持续的智能技术。为此，政府、企业、高校和科研院所要联合起来，共同打造安全可信的、基于信创产业合作的、基于开源的、有共同研究实力的团队和联盟，为网络自主可控以及今后可持续的产业合作打下坚实基础。

　　“随着5G的深入，我们会进一步细化5G的发展，不仅是在速率，而且在时延方面也可以创造新的空间。”毕奇表示，每当新一代移动通信技术到来，数字经济都会有比较好的周期性发展，“我们非常期待5G的部署，能够带动国家数字经济新一轮的增长。”

　　（科技日报北京8月30日电）

(责编：赵竹青、陈键)

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