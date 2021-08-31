原标题：让5G再往前冲，加快更多应用场景落地开花

“我们为什么要用5G，它究竟能给航空业带来什么？”

“相比4G，5G时代的带宽从5兆升到100兆，所以空中使用网络覆盖技术，自然考虑到5G更合时宜，而且其性能和带宽更好。实际上，5G应用除了普通用户的上网业务之外，航空业的需求更为迫切。据了解，航空中包括黑匣子、电子飞行包、（实时回访的）气象云图，以及乘客医疗事故，都需要采用紧急高效的行动，这样会带来安全性和经济性。”这是8月30日在北京亦庄举办的第三届世界5G大会“5G应用设计揭榜赛决赛”答辩环节，业内专家与来自航空领域参赛选手的对话。

今年7月，工信部正式发布《5G应用“扬帆”行动计划（2021—2023年）》，号召各行业协同联动加快5G应用。到2023年实现重点领域5G应用深度和广度双突破，并提出垂直行业领域大型工业企业的5G应用渗透率超过35%；电力、采矿等行业领域5G应用实现规模化推广的具体目标。

据中国信息通信研究院预计，到2025年，5G将带动1.2万亿左右的网络建设投资，拉动8万亿相关的信息消费，直接带动经济增加值2.93万亿元。

工信部通信科技委秘书长、未来移动通信论坛常务副理事长张新生指出，“目前，从国内到国外都开始5G建设。这次世界5G大会上有关专家介绍，从2019年5G商用到今年，全球有443个运营商正在规划建立5G，79个运营商在投资建5G，159个运营商已经商用5G，也就是说，实际上不仅在我国，全球都在建立推动发展5G。就目前一些主要发达国家而言，都把5G看作是国家数字经济发展的战略性基础设施的底座，都不约而同通过发展5G，推动消费领域、产业行业、社会民生的发展。”

北京市经济和信息化局副局长顾瑾栩表示：“在新基建大潮的助推以及以建促优的发展理念下，我国5G网络建设和产业布局齐头并进。5G应用向各行业深入渗透和普及，预计移动医疗、车联网、智能驾驶机、工业控制将推动5G应用爆发增长，成为产业数字化、数字产业化的关键支撑。在拥抱机遇的同时，5G与垂直行业的融合也面临刚需场景较少、投资成本较大、行业壁垒较高等挑战。”

据介绍，本届5G应用设计揭榜赛经过两个月的层层选拔，历经初赛、复赛严格的评审和评估，共有13个项目脱颖而出进入最终的决赛，例如：5G ATG地空互联方案，万米高空畅享5G；5G赋能港口新一代自动化生产；“科技冬奥”智能车联网关键技术研究及业务示范；山西省潞安化工集团新元煤矿5G智慧矿山项目；京东物流5G全连接智能仓；北京积水潭医院基于5G定制网的远程手术多场景应用试点；5G+AI智慧工地安全生产及一体化全流程管理平台；基于新一代宽带无线移动通信网的智慧医疗新模式创建与示范应用等。

“5G发展的重要性体现在，5G正向消费、产业行业、社会民生各领域的渗透、协同、融合。我国在这方面走到了世界前列。在5G大会组委会领导下，通过此次大赛推出十大应用案例，体现5G在垂直行业应用的成绩，对5G垂直行业起到示范榜样的作用，有利于5G在经济社会发展进程中更好地发挥驱动力与新动能，让5G产品和服务在更多场景落地开花。让5G再往前冲，保持我们在全球的引领地位！”张新生强调。

(责编：赵竹青、陈键)