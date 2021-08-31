左宇坤

原标题：罕见！深圳土拍下调住房销售限价，传递了啥信号？

8月29日，深圳今年第二批集中供地重新挂牌，并公布今年第二次集中土拍的时间为9月28日。22宗地块终于返场，总用地面积约83.4公顷。

二度亮相的地块不变，土拍规则却从强化“房地联动”、严格市场准入、优化竞价方式等多方面进行了优化调整。

房地联动，“住房销售限价下调”引关注

深圳此次政策明确，本批次用地普通商品住房销售限价在原限价基础上下调3%-9.2%不等，安居型商品房销售限价在原限价基础上下调2.8%-9.1%不等，通过价格引导进一步稳定市场购房预期。

在圈内有着“炒房第一城”称号的深圳，“面包”房价一直炙手可热，“面粉”地价的情况也备受关注。此前的8月6日，深圳公共资源交易中心发布《土地使用权出让补充公告》宣布原本定于8月9日出让的这批宅地中止。

资料图：正在建设中的房地产楼盘。 中新社记者 张斌 摄

公告并未对此次深圳土拍中止说明具体原因，只是以“为稳妥推进居住用地集中挂牌交易组织工作”作了简单回应。业内分析则普遍认为此举或为规范拍地机制留出空间。

如今新一轮土拍政策尘埃落定，易居研究院智库中心研究总监严跃进认为，此类规定值得肯定，也进一步体现了限价政策继续从紧从严的导向。

“过去全国各地都有各类限价政策，但是深圳显然不满足既有的限价政策，在既有基础上进一步调低限价的价格线，也使得稳房价的工作进一步巩固，进一步促进价格的稳定。”严跃进说。

控马甲、控竞买数量，土拍调控更详细

除了进一步下调住房销售限价，此次政策对于房企的土地限购也出台了更为细致的内容。

联合拿地方面，政策明确联合拿地各方都应该具备房地产开发资质的要求；同时对于此次拿地的房企，最多只能竞得3宗地。

“这一方面能限制一些金融机构参与联合拿地的动作；另一方面，房企也不可能无拘无束地获得更多的地块。”严跃进指出，这两个规定是深圳首创，进一步体现了深圳在房企购地限购方面的政策越做越细，值得全国其他城市的学习。

同时，政策提出严查房企购地资金来源，确保房企使用合规自有资金购地；禁止企业以马甲形式围标等。

资料图：深圳湾新地标——魅力“春笋”。 中新社记者 陈文 摄

另，政策还要求优化土地竞价方式，大力发展租赁住房，严格限制土地溢价，地块溢价率上限统一由45%降至15%等。“在保持挂牌起始价不变的基础上，超溢价就摇号，这在一定程度上保护了房企利益，防止过度竞争。”中指研究院深圳分院研究总监童晓玲表示。

未来深圳新房价格有望下降

对于深圳的这一系列土拍新举动，“从此，深圳房价的逻辑有了本质变化，‘面粉贵过面包’以及‘面粉涨价带动面包涨价’的现象或将改变，深圳未来房价将在相当一段长时间维持稳定。”童晓玲分析道。

广东省住房政策研究中心首席研究员李宇嘉认为具有很强的信号意义，未来深圳新房价格有望下降。

“在新房全面限价、价格审批比较严格的情况下，此次供地意味着深圳建立起‘地价-房价’联动控制的商品房新模式，房价地价进入全面管控阶段；同时考虑到二手房价格管控情况，新房和二手房价格联动控制的价格形成机制，价格再次反弹的可能性大大降低。”李宇嘉表示。

除了深圳，广州、杭州两地近日也发布第二批集中供地挂牌出让公告，相较于第一次集中供地，从地块竞买人的资格要求、购地资金来源、出让方式等方面进行了调整。而从此前合肥、成都等热点城市相继公布的第二轮集中供地公告来看，也均从上述几方面进行了升级。

调整了规则后，第二轮“双集中”供地的效果将在未来得以揭晓。(完)

(责编：赵竹青、陈键)