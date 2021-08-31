记者 王恩博

原标题：中国四大行上半年日赚30亿元 不良贷款率齐降

截至8月30日晚，中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行四大行上半年业绩已全部出炉。与去年同期净利润均为负增长形成鲜明对比，今年上半年四大行净利润同比增幅均接近或超过两位数。

其中，工行上半年实现净利润1645亿元(人民币，下同)，同比增长9.8%；建行净利润1541.06亿元，同比增长10.92%；农行净利润1228.33亿元，同比增长12.5%；中行实现本行股东应享税后利润1128.13亿元，同比增长11.79%。上半年，四大银行合计净赚超过5542亿元，平均每天约赚30亿元。

——不良率齐降，风险点仍存

疫情“黑天鹅”后，银行业资产质量恶化被认为不可避免。2020年，四大行不良贷款率均出现反弹，但今年来有所改善。

具体而言，截至6月末，工行不良贷款率1.54%，建行不良贷款率1.53%，农行不良贷款率为1.5%，中行不良贷款率1.30%，均较去年末出现不同程度下降。

谈及资产质量指标提升的原因，工行副行长王景武介绍，该行加大重点领域风险防控力度，密切关注地方隐性债务、房地产、“两高”行业、疫情敏感行业等重点领域风险，强化对隐性风险客户、重点大户的前瞻性风险识别与防范。同时，管控好延本延息贷款，继续主动消化已出现实质风险的贷款，进一步夯实资产质量。

不过，仍有一些重点风险领域需要关注，比如经济转型背景下，部分低效微利、负担过重的大中型企业风险逐渐暴露。

农行行长张青松表示，该行一直坚持从严控制贷款集中度风险的授信政策，大户风险整体并不突出。但对于出现的部分大中型企业风险信号，农行将积极落实国家有关要求，前瞻性做好风险研判，强化风险跟跟踪监测，分类施策管控风险，及时调整分类形态，同时做好拨备具体工作。

——净利润回升，“躺赚”难重现

今年以来中国经济整体延续稳定恢复势头，银行业亦吃到红利。

农行是上半年四大行中净利润增速最高的一家。张青松判断，从全年情况来看，随着中国经济延续回升势头，预计利息净收入、手续费净收入等将保持稳定增长，农行全年盈利增长将稳中有升、总体向好。

但这并不意味着银行业曾经“躺赚”的好日子回来了。工行行长廖林表示，去年上半年，受新冠疫情对经济冲击影响，银行业净利润同比下降，比如工行下降了双位数。因此，今年上半年银行利润增速明显提升与去年基数有一定关系。

作为衡量银行盈利主要指标，净息差普遍收窄亦挤压银行赚钱能力。如受今年来贷款收益率下降等因素影响，中行上半年净息差比去年下降9个基点。

但中国银行行长刘金对净息差回升抱有信心。他表示，该行未来会在存款量价双优、负债精细化管理上再做一些具体工作。同时，随着疫情进一步控制，中国经济基本面会越来越好，该行在减费让利、支持实体经济同时，贷款收益水平也会逐步回升。

——下半年巨额信贷资金何处去？

四大行中报还显示，今年以来各银行优化信贷投放节奏和结构，加大对实体经济重点领域和薄弱环节的金融支持。

例如，上半年中行境内人民币贷款新增8632亿元，增量创历史同期新高。刘金表示，下半年该行将持续发挥专业优势，加大外贸信贷融资投放力度，完善全链条金融服务方案，切实帮助外贸企业稳订单、拓市场、控风险。特别是针对外贸中小型企业，确保信贷供给，强化授信支持，深化政银保合作，持续扩大出口信保融资覆盖面。

上半年，建行加大了普惠金融、先进制造业、战略新兴产业、绿色金融等领域信贷投放。该行副行长王浩透露，下半年将继续推动信贷规模保持平稳增长，结构得到持续优化，预计新发放贷款利率总体也将保持基本稳定。(完)

(责编：赵竹青、陈键)