原标题：北京11月起超标电动自行车上路将罚千元

昨日，北京青年报记者从北京市交通综合治理领导小组办公室获悉，悬挂临时标识（橙色号牌）的电动自行车3年过渡期将于今年10月31日期满，期满后，此类车辆不得再上路行驶。目前，市民可到北京800多家电动车销售门店“以旧换新”，购买新车，也可以选择前往回收点处理旧车。11月1日起，市公安局公安交通管理局将严格按照法规规定，对过渡期结束后仍上路行驶的超标电动自行车，依法扣留，并对驾驶人处1000元罚款。逾期6个月未处理的运至解体厂集中销毁。

超标电动自行车10月31日到期

何为超标自行车？《电动自行车安全技术规范》规定：电动自行车整车质量（含蓄电池）应不大于55kg，最高车速不大于25km/h，电机功率不超过400W，蓄电池标称电压不超过48V。凡是不符合上述技术要求的就是“超标电动自行车”。

2018年11月1日开始施行的《北京市非机动车管理条例》规范了本市电动自行车生产、销售、登记、通行、租赁经营、停放及相关管理，其中规定：本市生产、销售的电动自行车应当符合国家标准，对符合规定的发放行驶证、号牌（白色号牌），对不符合规定的车辆发放临时标识（橙色号牌）。对发放临时标识的电动自行车设置3年过渡期，过渡期满后，不得上路行驶。

北京市交通综合治理领导小组办公室强调，过渡期将于今年10月31日到期，仍持有超标电动自行车的市民应尽快对车辆进行淘汰更新；网络餐饮服务第三方平台、房地产中介机构等，应落实企业社会责任，采取有效措施督促从业人员使用合规车辆。

800多家销售门店可“以旧换新”

超标电动车如何处理？据介绍，目前，全市已有800多家电动车销售门店正在持续开展旧车置换活动，推出了旧车折价、新车优惠等利好政策，符合国家标准的新车备货充足，可满足车主“以旧换新”的需求。

同时，为提高新车注册登记的效率，市公安局公安交通管理局通过网站发布了“电动自行车注册登记办理指南”，进一步完善了预约登记制度，并依托销售门店设置了多个电动自行车登记便民服务点，各交通支、大队也将根据需要增设受理窗口、临时登记站或采取“流动服务”等模式，为市民办理电动自行车登记提供便利。

为做好车辆回收工作，市城市管理委、市生态环境局已对外公示了本市有资质的再生资源回收企业和废铅蓄电池回收企业清单以及回收网点的信息。各区政府将组织辖区各基层单位按要求、按标准利用再生资源回收网点回收旧车。市商务局也将动员、协调车辆拆解厂家定期对查扣车辆、各区政府集中清理的“僵尸车”进行无害化拆解处理。

本市11月1日起启动执法检查

过渡期期满后，超标电动车上路会受到什么样的处罚？北青报记者了解到，市公安局公安交通管理局将严格按照法规规定，对11月1日过渡期结束后仍上路行驶的超标电动自行车，依法扣留，并对驾驶人处1000元罚款。逾期6个月未处理的运至解体厂集中销毁。

同时，《北京市非机动车管理条例》规定，禁止对出厂后的电动自行车实施加装、改装电动机和蓄电池等动力装置，或者更换不符合国家标准的电动机和蓄电池等动力装置；加装、改装车篷、车厢、座位等装置；拆除或者改动限速处理装置；其他影响电动自行车通行安全的拼装、改装行为。违反规定从事经营性拼装、改装电动自行车的，由市场监管部门责令改正，并处3万元以上5万元以下罚款。

文/本报记者 刘洋

(责编：赵竹青、陈键)