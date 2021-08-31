原标题：南京江北新区第一高楼即将“浮出地面”

日前，记者从南京江北新区建设与交通局获悉，绿地金茂金融中心底板大体积混凝土浇筑项目基本结束。作为南京市目前最大的单体底板混凝土浇筑工程，此次项目浇筑混凝土总量约33800立方米。据了解，绿地金茂金融中心作为国家级江北新区新地标，建筑规划高度达499.8米，包含地上102层和地下4层，建成后将成为南京乃至江苏第一高楼。

“本次混凝土浇筑工程，具有超深基坑（基坑深度达30m）、超大面积（浇筑面积逾7600平方米）、超厚底板（底板厚度达5.5米）等特性，面临连续浇筑时间长、混凝土浇筑过程施工难度大、后期养护条件要求高等困难”。施工方介绍，现场共投入使用12台汽车泵、2台车载泵，另配置2台汽车泵、2台车载泵备用。混凝土搅拌站共计投入10条生产线，2条备用线，238辆轻量化混凝土运输车。整个浇筑期间累计需要运输3400趟次，搅拌车单趟往返运输距离平均约80公里，累计运输总里程约27万公里。

据了解，本次浇筑项目所用混凝土配合比经过试验室技术人员根据设计参数要求，通过原材料挑选、配合比设计、多次搅拌实验和机台生产浇筑验证全过程而获得。最终确认的混凝土配合比从优异性和稳定性等方面经行业专家论证认可。

项目指挥中心负责人介绍，混凝土硬化过程中，混凝土内部升温速度快，中心最高可达89℃，如何温控防裂是较大考验。施工现场配备了专业化指挥车、LED显示大屏，实时全景掌握现场动态。一方面，控制混凝土入模温度。比如确保水泥入库温度不高于60℃，采用高矿物掺合料比例（矿物掺合料占比45%），降低混凝土水化热和水化速率，生产混凝土用水采用地下水、冷水机组给水降温（混凝土用水温度恒定至5℃）、水池中加冰块等降温措施。另一方面，浇筑及养护过程中，实时监测现场混凝土温度，及时采取保温措施，有效控制混凝土内外温差及里表温差。浇筑过程全程实时监测、全过程温度展示在行业内浇筑大体积混凝土底板中树立了新的典范。

伴随着本次超高层建筑底板大体积砼顺利浇筑，地上建设也将驶入快车道。据了解，绿地金茂金融中心预计将在2025-2026年完工，建成后将入驻各大金融服务机构，可提供国际融资服务、国际支付清算、国际金融交易等金融配套服务，成为南京建设“影响力卓著的全球金融中心”的重要载体和名片。

(责编：赵竹青、陈键)