原标题：水利部：长江和黄河流域部分江河可能发生秋汛

新华社北京8月30日电 水利部30日发布通报，预报近期和秋季“华西秋雨”明显，长江流域嘉陵江、岷江、沱江、汉江和黄河流域渭河等江河可能发生秋汛。

通报同时显示，华南沿海等地可能发生区域性暴雨洪水，江南中部、华南东部等地可能发生秋旱。水旱灾害防御面临严峻挑战。

国家防总副总指挥、水利部部长李国英当天主持召开会商会，分析研判当前和秋季汛情旱情形势，安排水旱灾害防御重点工作。

李国英要求，要做好重点流域秋汛防御工作，逐流域逐座水库进行研究分析，在科学拦洪、保障防洪安全的同时，抓住汛末有利时机储备水资源，为保障今年秋冬乃至明年春季城乡供水安全创造条件。

李国英同时强调，要提前做好珠江、韩江流域防旱工作，有效开展西江上游骨干水库，特别是西江干流大藤峡枢纽的蓄水调度，为确保澳门、珠海等城市供水安全提供水资源保障。

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