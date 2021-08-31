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上海银行上半年末绿色贷款余额增长75.26%

2021年08月31日09:10 | 来源：人民网
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近日，上海银行发布2021年半年度报告。数据显示，截至今年6月末，该行绿色贷款客户较上年末增长40.00%；绿色贷款余额较上年末增长75.26%；绿色债券投资余额较上年末增长36.39%。

上海银行相关负责人表示，上海银行将绿色金融作为重要发展战略之一，加强顶层设计，成立绿色金融推进委员会，筹建绿色金融部，明确绿色金融整体规划及实施路径，全面推进绿色金融业务开展。该行聚焦绿色城市建设重点领域，持续深化绿色金融产品创新，结合合同能源贷、绿色供应链、碳排放权质押融资、绿色债券、“碳中和”债券等特色产品，为企业提供“绿色金融+”一站式综合金融服务。 

今年上半年，上海银行携手上海环境能源交易所落地碳排放权质押融资业务，创新将碳排放权（SHEA）作为一种全新的担保资源，帮助企业科学管理碳配额资产，提升企业在节能减排中的融资能力，助力气候投融资发展。此外，该行通过商投行联动、一体化经营的发展模式，落地绿色“碳中和”资产支持票据；发行面向公司客户的挂钩“碳中和”债券全收益指数的结构性存款产品，以创新性、高质量、专业化金融服务，推进碳达峰、碳中和目标实现。 

(责编：曹淼、李源)

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