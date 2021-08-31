人民网北京8月31日电 （王仁宏）据水利部消息，8月30日，国家防总副总指挥、水利部部长李国英主持召开会商会，分析研判当前和秋季汛情旱情形势，安排水旱灾害防御重点工作。李国英强调，要树立非传统思维，持续绷紧防灾之弦，坚持主汛期各项防御工作机制，统筹考虑防洪和水资源利用，做好秋汛、台风和旱灾防御，保障人民群众生命财产安全和城乡供水安全。

李国英指出，预报近期和秋季“华西秋雨”明显，长江流域嘉陵江、岷江、沱江、汉江和黄河流域渭河等江河可能发生秋汛，华南沿海等地可能发生区域性暴雨洪水，江南中部、华南东部等地可能发生秋旱。水旱灾害防御面临严峻挑战。

李国英要求，要做好重点流域秋汛防御工作，逐流域逐座水库进行研究分析，在科学拦洪、保障防洪安全的同时，抓住汛末有利时机储备水资源，为保障今年秋冬乃至明年春季城乡供水安全创造条件。长江流域要调度三峡、嘉陵江亭子口、岷江紫坪铺等水库拦蓄洪水；精细监测和分析汉江丹江口水库入库洪水过程，加大南水北调输送水量，在确保工程安全、防洪安全的前提下尽可能拦蓄上游来水。黄河流域要调度小浪底、陆浑、故县、河口村等水库全力拦蓄干支流来水，为今冬明春储备水源，同时为明年小浪底水库实施调水调沙做准备。海河流域要调度漳卫河水系岳城、盘石头、小南海、彰武等水库拦洪削峰，强化卫河洪水过程预演，加强堤防防守，确保防洪安全。

李国英强调，要提前做好珠江、韩江流域防旱工作，科学调度东江新丰江、枫树坝、白盆珠、北江飞来峡和韩江棉花滩等水库，提高蓄水量；有效开展西江上游骨干水库，特别是西江干流大藤峡枢纽的蓄水调度，为确保澳门、珠海等城市供水安全提供水资源保障。华南沿海等地要做好台风暴雨洪水防御准备，在确保防洪安全的前提下，适时增加水源储备，以策秋冬季乃至明年春季防旱之需。

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