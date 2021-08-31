人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

“华西秋雨”来临 水利部：逐流域逐座水库进行研究分析

2021年08月31日09:10 | 来源：人民网
小字号

人民网北京8月31日电 （王仁宏）据水利部消息，8月30日，国家防总副总指挥、水利部部长李国英主持召开会商会，分析研判当前和秋季汛情旱情形势，安排水旱灾害防御重点工作。李国英强调，要树立非传统思维，持续绷紧防灾之弦，坚持主汛期各项防御工作机制，统筹考虑防洪和水资源利用，做好秋汛、台风和旱灾防御，保障人民群众生命财产安全和城乡供水安全。

李国英指出，预报近期和秋季“华西秋雨”明显，长江流域嘉陵江、岷江、沱江、汉江和黄河流域渭河等江河可能发生秋汛，华南沿海等地可能发生区域性暴雨洪水，江南中部、华南东部等地可能发生秋旱。水旱灾害防御面临严峻挑战。

李国英要求，要做好重点流域秋汛防御工作，逐流域逐座水库进行研究分析，在科学拦洪、保障防洪安全的同时，抓住汛末有利时机储备水资源，为保障今年秋冬乃至明年春季城乡供水安全创造条件。长江流域要调度三峡、嘉陵江亭子口、岷江紫坪铺等水库拦蓄洪水；精细监测和分析汉江丹江口水库入库洪水过程，加大南水北调输送水量，在确保工程安全、防洪安全的前提下尽可能拦蓄上游来水。黄河流域要调度小浪底、陆浑、故县、河口村等水库全力拦蓄干支流来水，为今冬明春储备水源，同时为明年小浪底水库实施调水调沙做准备。海河流域要调度漳卫河水系岳城、盘石头、小南海、彰武等水库拦洪削峰，强化卫河洪水过程预演，加强堤防防守，确保防洪安全。

李国英强调，要提前做好珠江、韩江流域防旱工作，科学调度东江新丰江、枫树坝、白盆珠、北江飞来峡和韩江棉花滩等水库，提高蓄水量；有效开展西江上游骨干水库，特别是西江干流大藤峡枢纽的蓄水调度，为确保澳门、珠海等城市供水安全提供水资源保障。华南沿海等地要做好台风暴雨洪水防御准备，在确保防洪安全的前提下，适时增加水源储备，以策秋冬季乃至明年春季防旱之需。

(责编：初梓瑞、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
“华西秋雨”来临 水利部：逐流域逐座水库进行研究分析
　　人民网北京8月31日电 （王仁宏）据水利部消息，8月30日，国家防总副总指挥、水利部部长李国英主持召开会商会，分析研判当前和秋季汛情旱情形势，安排水旱灾害防御重点工作。李国英强调，要树立非传统思维，持续绷紧防灾之弦，坚持主汛期各项防御工作机制，统筹考虑防洪和水资源利用，做好秋汛、台风和旱灾防御，保障人民群众生命财产安全和城乡供水安全。…
中国石化上半年营收1.26万亿元 同比增长22%
　　人民网北京8月31日电 （记者毕磊）近日，中国石化发布2021年中期业绩报告，按照国际财务报告准则，公司上半年营业收入1.26万亿元，同比增长22%，股东应占利润400亿元、每股收益0.33元。 财报显示，中国石化上半年实现油气当量产量235.29百万桶、同比增长4.2%，天然气产量5826亿立方英尺、同比增长13.7%。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部