于文静

8月中下旬，北方市场上各种鲜桃销售颇旺。

今年年初北京冻害比较严重，加上倒春寒和夏天雨水多，不少桃园桃子长得不太好。当全国农技中心首席专家高祥照听说北京市平谷区有个桃园基本没受影响，决定去一探究竟。

他去的桃园是位于平谷区北辛庄村的桃农梁树春的桃园。初秋湛蓝的天空下，碧绿的桃树上挂满了鲜艳的大桃，一片硕果累累的景象。

69岁的梁树春种桃已40多年。高祥照对比了老梁家的桃树和紧邻桃园其他桃树的叶片，认真查看了有明显受冻痕迹的枝干，并随机各摘了5个中等大小的桃。

从枝条、叶片面积看，老梁的桃树更长、更大；5个果实平均重量382克，相邻桃园平均果重289克；桃树挂果个数明显多于相邻桃园，经过桃树时还能闻到浓郁的桃香。

据梁树春说，在年初的冻害中，相邻果园将近10%的桃树冻死了，而他家的桃树没受太大影响。

这是什么原因？老梁认为主要是使用植物均衡营养肥，到今年他的桃园已经连续使用4年了。植物均衡营养技术研究源于植物细胞工程和植物生长发育控制技术，根据不同农作物的具体营养需求结构和土壤气候环境条件定制不同营养元素配比智能肥料。

近年来，随着人们对农产品品质和产地环境保护的关注增加，如何使科学施肥理念落地成为农技专家们一直研究的事情。

高祥照表示，华北地区桃园普遍规模较小、科学施肥技术水平不高，今后要加快建立完善科学施肥的机制，并通过农产品优质优价提升农民科学施肥意识。

“近些年极端天气越来越多，冻灾和倒春寒有时使北方果农损失严重。通过均衡营养科学施肥技术，改善果树抗冻和耐寒能力，对于产业发展和果农收益具有重要的作用。”高祥照说。

在桃园里，老梁和高祥照聊起种桃的心得，他一边掀起衣服擦了把汗，一边说：“种桃到现在，最累的还是施肥——弯着腰围着桃树一圈挖坑施肥，3亩多地120棵树，得干整整两天……”

虽然累，但老梁说他就喜欢桃，“就想用好肥料好办法，种出大家爱吃的好桃”！

(责编：王震、陈键)