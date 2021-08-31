人民网北京8月31日电 （申佳平）今日，国家统计局公布2021年8月中国采购经理指数显示，8月份中国制造业采购经理指数（PMI）为50.1%，继续位于临界点以上，低于上月0.3个百分点，8月份非制造业商务活动指数为47.5%，低于上月5.8个百分点，是2020年3月份以来首次降至临界点以下。

对此，国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示，8月份制造业采购经理指数继续保持在扩张区间，非制造业商务活动指数受疫情影响回落明显，其中建筑业为60.5%，高于上月3.0个百分点，重返高位景气区间，服务业为45.2%，明显低于上月7.3个百分点；综合PMI产出指数为48.9%，低于上月3.5个百分点。

8月份PMI保持在扩张区间 制造业景气面收窄

赵庆河介绍，8月份，制造业扩张力度有所减弱，景气面收窄。调查的21个行业中，有10个行业PMI位于景气区间，较上月减少3个。本月主要特点：

一是生产活动总体稳定。生产指数为 50.9%，比上月微落0.1个百分点，指数波动较小，制造业生产保持平稳扩张。从行业情况看，农副食品加工、造纸印刷及文教体美娱用品、铁路船舶航空航天设备等行业生产指数均位于55.0%以上较高景气区间，生产增长加快；石油煤炭及其他燃料加工、黑色金属冶炼及压延加工、汽车等行业生产指数低于临界点，生产环比减少。

二是市场需求有所减弱。新订单指数为49.6%，低于上月1.3个百分点，降至临界点以下。本月高耗能行业新订单指数回落较大，对制造业总体负向拉动明显，其中石油煤炭及其他燃料加工、化学纤维及橡胶塑料制品等行业新订单指数连续3个月位于临界点以下，反映市场需求持续回落。此外，有调查企业反映受疫情汛情等因素影响，原材料供应及产品交付不畅，生产周期延长，新接订单因此减少。同时，本月部分行业市场需求稳中有升，食品及酒饮料精制茶、医药、专用设备等行业新订单指数均位于扩张区间，且高于上月和去年同期水平。

三是价格指数双双下降。主要原材料购进价格指数和出厂价格指数分别为61.3%和53.4%，低于上月1.6和0.4个百分点，且两个价格指数差值连续3个月缩小，从5月份的12.2个百分点降至7.9个百分点。从主要原材料购进价格指数看，调查的21个行业均高于临界点，其中石油煤炭及其他燃料加工、黑色金属冶炼及压延加工等行业指数回落明显，但纺织、化学原料及化学制品、非金属矿物制品等行业仍高于65.0%，相关企业采购成本压力依然较大。从出厂价格指数看，石油煤炭及其他燃料加工、化学纤维及橡胶塑料制品等行业回落幅度均在12.0个百分点及以上，5月份以来首次降至临界点以下。

四是大、中型企业PMI位于扩张区间。大、中型企业PMI分别为50.3%和51.2%，与上月相比一落一升，且均连续6个月位于临界点及以上，表明大、中型企业运行态势相对稳定。小型企业PMI为48.2%，连续4个月低于临界点，表明小型企业景气水平持续偏低，生产经营压力较大。

五是企业对市场发展信心稳定。生产经营活动预期指数为57.5%，持续位于较高景气区间，调查的21个行业中，除纺织业和黑色金属冶炼及压延加工业外，其他行业均高于临界点。调查中部分企业反映随着疫情汛情影响逐步消退，生产经营将很快恢复常态，企业对未来发展预期仍保持乐观。

8月份非制造业商务活动指数降至临界点以下

赵庆河指出，8月份，非制造业商务活动指数为47.5%，低于上月5.8个百分点，是2020年3月份以来首次降至临界点以下。

建筑业升至高位景气区间。本月建筑业生产活动有所加快，商务活动指数为60.5%，高于上月3.0个百分点，重返高位景气区间。其中，土木工程建筑业商务活动指数为60.8%，较上月大幅上升6.4个百分点。从市场需求和用工情况看，新订单指数和从业人员指数均位于扩张区间，表明建筑业新签订合同量和企业用工有所增加。

服务业景气水平回落幅度较大。此次多省多点疫情给尚处于恢复过程中的服务业带来较大冲击，服务业商务活动指数为45.2%，低于上月7.3个百分点，年内首次降至临界点以下。从行业情况看，疫情抑制了接触型聚集型服务行业需求的释放，道路运输、航空运输、住宿、餐饮、租赁及商务服务、生态保护及环境治理、文化体育娱乐等行业商务活动指数均降至临界点以下，业务总量明显减少；同时，批发、邮政、电信广播电视及卫星传输服务、货币金融服务、资本市场服务等行业均高于54.0%，业务总量继续增长。从市场预期看，业务活动预期指数为57.3%，位于较高景气区间，表明随着此轮疫情得到有效控制及中秋、国庆假日临近，企业对近期服务业市场恢复较为乐观。

8月份综合PMI产出指数降至临界点以下

赵庆河同时介绍，8月份，综合PMI产出指数为48.9%，低于上月3.5个百分点，表明我国企业生产经营活动较上月明显放缓。构成综合PMI产出指数的制造业生产指数和非制造业商务活动指数分别为50.9%和47.5%。

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