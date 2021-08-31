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人民网北京8月31日电 （记者乔雪峰）今年3月公布的《公共航空运输旅客服务管理规定》（以下简称《规定》），进一步规范国内、国际旅客运输秩序，保护消费者合法权益，将于今年9月1日施行，引发广泛关注。

《规定》中提到，不再对行李尺寸、重量、免费行李额、逾重行李费、小动物运输等进行统一规定，有网友在人民网“领导留言板”上留言，建议民航总局统一规范可以带上飞机的旅行箱尺寸。

对此，民航局回复称， 删除关于行李尺寸、重量、免费行李额、逾重行李费等“一刀切”的规定，体现了市场化原则，目的是鼓励航空公司根据市场结构、消费者需求以及公司经营特点，提供多元化、差异化的航空服务，便于旅客选择更加符合自身需要的航空产品。如果继续执行“一刀切”式的规定，管得过细过死，会压缩航空公司对细分市场提供创新服务的空间和动力，限制航空公司提升国际竞争力，最终还是会影响广大旅客的利益。

《规定》在删除上述规定的同时，坚持“真情服务”原则，明确要求承运人或其航空销售代理人在销售客票时，以显著方式告知航班适用的行李运输规定，包括行李尺寸、重量、免费行李额等。同时，进一步优化行李运输相关规定，要求承运人、地面服务代理人、机场管理机构建立托运行李监控制度，防止发生行李运输问题，并重点明确行李延误、丢失、损坏等情形下的处置要求。“《规定》正式实施后，民航行政机关将加强监督检查，督促航空公司、机场切实落实规章相关规定，维护旅客合法权益。”

(责编：李楠桦、高雷)