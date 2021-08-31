人民网北京8月31日电 （记者乔雪峰）飞行救助是海上救助中最快捷高效的一种救助手段。

“交通运输部救助飞行队是我国第一支专业救助飞行队，救助飞行队的创建填补了我国海上飞行救助的空白。”8月31日，交通运输部救助打捞局局长王雷新闻发布会上回答人民网记者提问时表示，目前救捞系统拥有四个救助飞行队，建立起了较完整的飞行、救生、机务队伍，同时拥有救助直升机20架，8个救助飞行基地，115个飞行起降点，救助范围覆盖我国沿海重要海域，初步形成了覆盖我国沿海的空中救助飞行体系。“飞行救助已经成为我国‘三位一体’现代化专业救捞体系建设中的重要一环。”

据王雷介绍，救捞70年救助的80000多人中，有5500多人是救助飞行队所救。其中更是涌现出了一批年轻的先进典型，特别是女搜救机长宋寅，已经救助近300名遇险群众，成为了广大年青人学习的榜样。“去年上映的电影《紧急救援》，就是以宋寅为原型，讲述了救捞人坚持生命至上，不断超越自我的感人事迹。”

王雷表示，“十四五”期间，交通运输部救助飞行队将进一步落实《加快推进现代化专业救捞体系建设意见》要求，按照24小时全天候值班待命需要，配置航程更远、性能更优、具备夜间以及复杂气象条件下运行能力的中型救助直升机，实现快速出动、快速达到、快速施救，同时推进包括南沙在内的17个飞行基地的布局，力争实现救助直升机在沿海离岸200海里以内水域形成多重覆盖，有效处置应对海上突发事件。

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