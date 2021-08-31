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民航局：允许航空公司临时调整机型 有利于应对突发事件

2021年08月31日10:40 | 来源：人民网
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人民网北京8月31日电 （记者乔雪峰）随着民航运输业的快速发展，民航已成为社会大众出行的主要交通方式之一，旅客对民航服务种类、服务范围、服务水平的要求越来越高。

今年3月公布的《公共航空运输旅客服务管理规定》（以下简称《规定》）进一步规范国内、国际旅客运输秩序，保护消费者合法权益，将于今年9月1日施行，引发广泛关注。

留言板截图

有网友通过人民网“领导留言板”留言表示，该《规定》中的第15条机票销售信息应该规定各航司在售票时一律不得宣传航班机型，防止虚假宣传。

对此，民航局回复称，民航局高度重视消费者权益保护工作，《规定》对旅客投诉较为集中的航班正常、机票退改签、行李运输等方面事宜，已重点予以规范。使用新机型、大机型是航空公司增强市场竞争力、吸引消费者的重要因素。民航局将认真研究网民关于防止航空公司在售票环节虚假宣传的建议，引导航空公司不断加强和改进服务信息告知工作，更好维护旅客合法权益。

民航局表示，“机型指派”是航空公司制定航班计划的重要内容，在航班实际运行中，存在多种因素可能导致航空公司临时调整机型，比如：航班延误、飞机故障、燃油成本、突发事件等。允许航空公司在航班计划中申报多个机型，并根据实际情况进行临时调整，有利于航空公司妥善应对突发事件、合理整合资源、有效控制成本，从而为群众提供更具性价比的航空出行服务。这也是国际民航业的通行做法。

民航局进一步表示，禁止航空公司根据实际情况调整机型，可能影响行业整体运行效率，还会导致航空公司运营成本的大幅增加，最终会降低群众出行体验，增加群众出行负担。

(责编：李楠桦、高雷)

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