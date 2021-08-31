人民网北京8月31日电 （记者王连香）今日，交通运输部举行“护佑生命70载 建功碧海新时代”新闻发布会，交通运输部救助打捞局局长王雷指出，中国救捞是唯一一支国家海上专业救助打捞力量，承担着对中国水域发生的海上突发事件的应急反应、人命救助、船舶和财产救助、沉船沉物打捞、海上消防及其他为海上运输和海上资源开发提供安全保障等公益职责。

王雷表示，经过70年的发展，中国救捞已初步建成了全方位覆盖、高海况运行、配置科学、反应迅速、处置高效的"三位一体"的海空立体救捞网络，救捞整体发展水平和综合能力位居世界前列。概括起来有四个方面：

一是救捞布局日趋完善。目前，中国救捞的力量部署有效覆盖我国全部沿海水域、国际搜救责任区，在中国1.8万公里的海岸线上，从北起鸭绿江，南至南沙群岛共设置了24个救助基地、88个救助船舶值班待命点、8个救助飞行基地、115个临时起降点，并建立了19支应急救助队，实现了365天、24小时不间断地为人民生命财产安全保驾护航。

二是应急能力稳步提升。中国救捞实行动态值班制度，针对各海区的救助特点，实时对救捞船舶、直升机等装备和人员进行优化，将大马力救助船部署在通航密集区和事故多发水域，最大限度发挥海、陆、空联动效应。目前，救捞应急保障力量在9级海况下能够出动，在6级海况下能够实施有效救助。

三是救捞装备日新月异。目前拥有各类救捞船舶达209艘、救助直升机20架。主力救助船功率达到9000千瓦，抗风浪能力达到12级风14米浪高。最大的救助船"101"系列共三艘，满载排水量达7000吨，作为救助旗舰配置在3个海区。打捞工程船单船起重能力达到5000吨；整体沉船打捞能力已达50000吨；饱和潜水从无到有，并已具备300米水深作业能力，饱和潜水陆基载人实验深度已经达到500米；遥控无人潜水器作业深度达到6000米，一次溢油综合清除回收能力单船达到3000吨；救助直升机飞行救助半径110海里，单次最大救助人数可达20人。飞行救助实现了复杂气象条件下的跨区域长距离救助和船载直升机联合救助。

四是救捞队伍日趋精干。目前，中国救捞拥有职工近万人，主要包括从事救助、打捞、飞行工作的"三方面力量"，其队伍的核心是"四大员"，也就是船员、飞行员、潜水员、救生员。这支队伍专业技术人员占比55%，本科及以上学历人员占比一半，职工平均年龄36岁。

王雷介绍，未来5年，中国救捞将基本建成全方位覆盖、全天候运行、江海兼备、快速反应、处置高效的现代化专业救捞体系，应急救助抢险打捞效率和处置效果达到世界先进水平。

一是实现海域有效覆盖。海上救助力量在沿海离岸100海里以内水域形成多重覆盖，200海里重点海域加强，依托应急救捞基地，动态优化部署救捞力量。

二是提高快速反应能力。沿海离岸100海里以内重点水域应急达到时间不超过90分钟，具备内陆深水应急救捞快速处置能力；救助航空器有效实施全天救助；人命救助有效率不低于96%。

三是加强高效处置能力。海上100米水深以内沉船整体打捞吨位不低于10万吨，强化6000米水下机械扫测打捞作业能力，离岸50海里以内水域溢油清除能力不低于1000吨。

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