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我国首次成功完成500米饱和潜水陆基载人实验

2021年08月31日10:56 | 来源：人民网
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人民网北京8月31日电 （记者王连香）今日，交通运输部举行“护佑生命70载 建功碧海新时代”新闻发布会，交通运输部救助打捞局局长王雷表示，在2014年完成饱和潜水313.5米作业的基础上，经过了7年的艰辛攻关，交通运输部上海打捞局于近期成功完成了我国首次500米饱和潜水陆基载人实验。

王雷介绍，饱和潜水是一种使潜水员可以直接暴露在高压环境下，实现长时间、大深度工作的潜水作业方式，与机械作业相比具有不可替代的灵活性和实用性，也是人类向海洋空间和生理极限挑战的前沿技术，因此西方国家一直在大力发展饱和潜水作业技术，并将其应用于水下大深度精细复杂环境下的搜救、打捞、安装、探查等作业。

我国从上世纪70年代开始进行饱和潜水技术的探索，2006年实现我国饱和潜水零的突破，下潜深度103.5米，2013年下潜深度增至198米，2014年用饱和潜水作业方式创造了313.5米的国家饱和潜水记录。饱和潜水技术的发展有力提升了我国深水作业的能力，如在"桑吉"轮深水抽油应急处置、香港输气管线应急抢修等重大抢险打捞任务中，充分展现了饱和潜水作为深水复杂作业技术的"皇冠"作用。

“这次500米饱和潜水陆基载人实验从今年5月22日开始实施。交通运输部上海打捞局的9名饱和潜水员进舱实验。5月27日舱内加压至500米，咱们这9名饱和潜水员在51个大气压的高压环境下，一共停留了176个小时，开展完成了各项模拟出潜钟巡回实验项目，其中6月3日潜水钟加压至502米，突破了500米深度的大关。6月25日，9名饱和潜水员安全减压返回常压、走出舱门，这意味着我国首次500米饱和潜水陆基载人实验圆满完成，也标志着我国成为仅有的几个具备500米这一饱和潜水深度级别的一个国家。”王雷介绍。

“出舱之后，参试潜水员又集中进行了三周的生理监测和系统全面的体检，最新报告显示，所有潜水员各项生理心理指标健康稳定，符合实验预期目标。”王雷表示，“至此，整个500米饱和潜水陆基载人实验圆满成功。”

(责编：王连香、高雷)

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