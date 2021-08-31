人民网北京8月31日电 （赵超）据工业和信息化部网站消息，为大力培育支撑中国制造、中国创造的高素质技术技能人才，弘扬精益求精的工匠精神，工业和信息化部、人力资源社会保障部、教育部、中华全国总工会和共青团中央决定共同举办2021年全国行业职业技能竞赛——全国工业和信息化技术技能大赛。

据介绍，大赛为一类职业技能大赛，设工业机器人系统运维员（工业机器人技术应用）、计算机软件测试员（集成电路EDA开发应用）、电子数据取证分析师（工业大数据算法）三个赛项。

其中，工业机器人系统运维员（工业机器人技术应用）赛项为双人团体赛，分为职工组、教师组和学生组三个竞赛组别。计算机软件测试员（集成电路EDA开发应用）、电子数据取证分析师（工业大数据算法）赛项均为三人团体赛，分为职工组（含教师）和学生组两个竞赛组别。

同时，大赛分理论考试和实践操作两部分。其中，理论考试成绩占总成绩的20%，实践操作成绩占80%。大赛分选拔赛和决赛两个阶段进行。决赛将于2021年11月中旬在深圳举办。

奖励办法方面，工业机器人系统运维员（工业机器人技术应用）赛项各组别设一等奖3名、二等奖7名、三等奖若干名；计算机软件测试员（集成电路EDA开发应用）和电子数据取证分析师（工业大数据算法）赛项各组别设一等奖2名、二等奖5名、三等奖若干名。对获工业机器人系统运维员（工业机器人技术应用）赛项职工组前2名、教师组第1名，计算机软件测试员（集成电路EDA开发应用）和电子数据取证分析师（工业大数据算法）赛项前2名且为职工（教师）身份的选手，经人力资源社会保障部核准后授予“全国技术能手”称号。

此外，大赛对获各赛项决赛双人赛项前2名、三人赛项第1名且年龄在35周岁以下的职工（教师）身份选手，符合申报条件的，按程序向共青团中央推荐授予“全国青年岗位能手”称号。各赛项获得职工组全国决赛第1名（职工组第1名队伍中理论成绩最高者）且符合条件的选手，可在次年度由其所在地按程序优先推荐评选“全国五一劳动奖章”。

值得一提的是，大赛对各赛项各组别决赛一等奖获奖队伍的教练（每支参赛队伍指定1名教练），颁发“优秀教练”证书。对获得各赛项各组别决赛第1名的选手所在单位，颁发“冠军选手单位”奖牌和证书。对贡献突出的承办、协办和技术支持单位，颁发“突出贡献单位”奖牌和证书。对选拔赛组织工作表现突出的单位，颁发“优秀组织单位”奖牌和证书。对在全国决赛组织中表现突出的个人（限15人以内），颁发“优秀工作者”证书。对在全国决赛执裁工作中表现突出的个人（限15人以内），颁发“优秀裁判员”证书。

大赛要求，已获得“中华技能大奖”、“全国技术能手”称号及取得“全国技术能手”申报资格的人员，不得以选手身份参赛。具有全日制学籍的在校创业学生不得以职工身份参赛。

据了解，今年4月，人力资源和社会保障部印发《关于组织开展2021年全国行业职业技能竞赛的通知》，对2021年全国行业职业技能赛事作出统一安排。今年将组织开展一类职业技能大赛10项、二类职业技能竞赛77项，涉及224个职业（工种）。同时，还将会同有关部门组织开展全国乡村振兴职业技能大赛、全国新职业技能大赛等专项赛事。

(责编：赵超、高雷)