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上海市经信委、浦东新区与蒙牛集团达成战略合作

2021年08月31日14:01 | 来源：上海经信委
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原标题：聚焦三大创新业务，推动产业高质量发展！我委、浦东新区与蒙牛签署合作协议

8月30日，上海市经济信息化委、浦东新区政府与蒙牛乳业在沪签署深化战略合作框架协议。市委常委、副市长吴清，市政府副秘书长陈鸣波，市政府副秘书长、浦东新区区长杭迎伟，中粮集团董事长吕军出席并见证签约。

市经济信息化委主任吴金城、浦东新区副区长吴强与蒙牛集团总裁卢敏放作为代表签署协议。市经济信息化委副主任刘平主持签约仪式。

中粮集团是世界500强企业，也是中国最大的粮油食品进出口公司和实力雄厚的食品生产商，旗下蒙牛乳业是知名的乳制品企业。蒙牛乳业正加快由生产制造型企业向平台型数字健康企业的战略转型，引领国内乳品生产技术及品类创新。

根据协议，三方将共同推进蒙牛乳业新业务板块建设。蒙牛将在沪设立数字生物科技、资本运营平台、国际业务总部等，加快提升乳制品产业数字化、智能化水平，推进先进制造业和现代服务业深度融合，助力上海时尚健康产业发展，持续推动高质量发展，服务高品质生活。预计未来五年蒙牛在沪投资约400亿元。

市经济信息化委办公室、产业投资处、技术进步处、都市产业处、生物医药产业处相关负责同志参加。

(责编：曹淼、李源)

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