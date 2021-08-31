“‘十四五’开局良好，未来趋势已现，我们充满信心，不负股东重托。” 8月27日，在上海召开的兴业银行2021年半年度业绩说明会上，兴业银行行长陶以平表示。

根据8月20日兴业银行发布的2021年半年报显示，该行总资产突破8万亿元，较年初增长2.73%；营业收入1089.55亿元，同比增长8.94%；归属于母公司股东净利润401.12亿元，同比增长23.08%；不良贷款率1.15%，较年初下降0.1个百分点。

在业绩说明会上，陶以平用“四个提升”“四个大于”总结兴业银行上半年经营业绩。经营业绩“四个提升”表现在：高质量发展持续提升、资产质量持续提升、客户质量持续提升、外部评价持续提升。

据介绍，该行从2018年开始，基本形成了每年营收增长大于总资产增长的态势。今年上半年，实现利润增长大于营收增长。“虽然有基数效应，但我相信随着我们轻型银行的贯彻，价值银行的打造，得益于高质量发展的红利还会持续得到释放。”陶以平表示。

资产质量方面，上半年，兴业银行继续保持不良贷款率和不良贷款余额“双降”，拨备覆盖率和拨贷比“双升”的态势。对于备受关注的非标资产方面，陶以平指出，该行非标资产拨备计提充足，拨贷比显著高于信贷资产质量，且年初计划回表的非标资产正有序推进，对表内拨备和不良影响有限。

客户作为兴业银行“商行+投行”战略发展的根基，不仅发展速度在加快，而且客户基础和结构有了显著提升。以企金客户为例，半年度，该行企金客户数继续增加6.87万户至99.94万户，目前已经突破百万户，且企金有效及以上客户数较年初增长11.35%至40.47万户，占企金客户总数比例上升至40.49%。

反映到战略转型上，陶以平表示，有“四个大于”的验证标准与新一轮推进高质量发展密切相关：

一是在各项贷款增速大于总资产增速基础上，实现表外资产增速大于表内资产增速。上半年表外零售理财AUM增速7.09%快于表内零售存款增速1.91个百分点，表外对公融资余额FPA增速9.35%大于表内对公融资余额增速3.47个百分点。其中，能代表投行成效的表外非传统对公融资余额增速16.01%，快于其他。二是绿色融资余额增速大于对公融资余额增速。上半年，全口径绿色金融融资余额较年初增长11.01%，快于集团对公融资余额FPA的增速7.68%。三是非息净收入增长大于利息净收入增长。上半年，表外投行业务、理财业务、托管业务等实现较快增长，带动非息净收入同比增长13.95%至370.45亿元，高于利息净收入增速7.43个百分点，占营收比例提升至34%，其中手续费及佣金净收入同比增长23.88%，快于非息净收入增长。四是子公司营收增速大于母行营收增速。子公司营收同比增长43.19%，高于母行营收增速34.25个百分点，占集团总营收比例较年初上升0.79个百分点至9.62%。

“兴业银行全力树牢擦亮绿色银行、财富银行、投资银行三张名片，全面加快数字化转型。回顾上半年，我们按照这一思路，延续着自身特长，把握住确定性机会，减少不确定性发生，让长板更厚实、短板不单薄。”陶以平表示。

绿色银行方面，到6月末，兴业银行绿色融资余额1.3万亿元，服务企业客户3.3万户，形成了丰富的碳金融服务体系。“我们计划到2025年末，绿色金融融资余额要突破2万亿元，客户数突破5万户。”陶以平表示。据了解，该行还将加强创新服务碳市场，为各类市场主体提供结算、融资、中介、资产管理的碳金融综合服务，积极探索金融助力生态产品价值实现，利用科技化手段，将绿色低碳发展与服务乡村振兴紧密结合。

财富银行方面，上半年实现财富银行收入116.5亿元，同比增长22.08%，近两年为370万财富客户实现资产增值超1100亿元。陶以平透露，下一步该行将以银银和非银客群合作优势为基础，搭建开放型财富管理平台，研究将银银平台与零售、企金渠道优势整合，将市场高度认同的“钱大掌柜”重塑成兴业银行财富产品销售统一平台，形成面向客户的财富产品超市。同时还将进一步打造F端的企业级开放银行平台，在集团层面形成统一的财富管理云平台，开放银行平台二期预计将于今年底建成。

投资银行方面，提升资产挖掘、销售与表外直接撮合能力，推进投行生态圈建设，实现投行业务和代客FICC业务收入合计39.15亿元，同比增长25.97%。据介绍，该行搭建的包括“股、债、贷、转”全产品的“兴财资”朋友圈扩大至150余家；同时，通过与头部PE及券商合作，落地多项并购业务。上半年，该行银团融资、并购融资继续保持快速增长，分别同比增长189.98%、162%。通过“兴财资”平台资产流转规模1320.85亿元，同比增长58.24%；向理财提供基础资产超过550亿元，有效促进财富银行建设。

数字化转型方面，上半年，该行持续强化“连接一切”的能力，F端、G端、B端、C端开放银行项目不断增多，通过互为场景、互为服务、互相引流、互相促进，增强客户粘性和结算性存款沉淀。仅上半年B端场景生态平台就新增落地 467个至2668个，覆盖结算性存款达1422.29亿元。“我们持续建生态、搭平台、扩场景，向着F-G-B-C互为场景、生态的开放银行目标继续迈出了坚实步伐。”陶以平表示。

(责编：曹淼、李源)