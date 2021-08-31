商务部：上周食用农产品价格小幅回落 猪肉批发价下降1.7%
2021年08月31日14:40 | 来源：人民网
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人民网北京8月31日电 （赵竹青）据商务部监测，8月23日至29日，全国食用农产品市场价格比前一周（下同）下降0.6%。
粮油价格稳中略涨，其中菜籽油、大米、豆油批发价格分别上涨0.3%、0.2%和0.1%，面粉、花生油批发价格均持平。
30种蔬菜平均批发价格每公斤4.38元，比前一周下降0.2%，其中大白菜、菠菜、韭菜批发价格分别下降4.9%、4%和3.5%。
6种水果平均批发价格小幅下降，其中葡萄、西瓜、香蕉批发价格分别下降2.1%、2%和0.9%。
肉类价格总体下降，其中猪肉批发价格每公斤19.83元，下降1.7%，羊肉、牛肉批发价格分别下降0.6%和0.3%。
禽产品价格稳中有降，其中鸡蛋批发价格下降0.4%，白条鸡批发价格持平。
水产品价格继续回落，其中鲤鱼、带鱼、鲢鱼批发价格分别下降2.6%、0.8%和0.6%。
(责编：赵竹青、吕骞)
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