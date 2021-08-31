人民网北京8月31日电 （赵竹青）据商务部监测，上周（8月23日至29日）全国生产资料市场价格比前一周上涨0.6%。

生产资料市场：煤炭价格以涨为主，其中动力煤、二号无烟块煤价格分别为每吨749元和1050元，均上涨0.4%，炼焦煤价格为每吨857元，下降0.2%。

钢材价格稳中略涨，其中螺纹钢、高速线材价格分别为每吨5141元和5391元，均上涨0.2%，普通中板价格为每吨5522元，与前一周持平。

基础化学原料价格有所上涨，其中硫酸、纯碱、甲醇、聚丙烯价格分别上涨3.4%、1.7%、1.5%和0.4%。

有色金属价格小幅上涨，其中铜、铝、锌价格分别上涨2.3%、2.2%和0.1%。

橡胶价格略有上涨，其中天然橡胶、合成橡胶价格分别上涨0.9%和0.3%。化肥价格小幅波动，其中尿素价格下降1.5%，三元复合肥价格上涨0.4%。

成品油批发价格继续回落，其中92号汽油、95号汽油、0号柴油价格分别下降2%、1.9%和1.5%。

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