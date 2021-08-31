商务部：上周猪肉零售价格环比下降2%
2021年08月31日14:40 | 来源：人民网
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人民网北京8月31日电 （赵竹青）商务部网站今日公布的上周（8月23日-29日）36个大中城市食用农产品零售价格情况显示，猪肉零售价格继续下降。生猪出栏积极性较高，市场供给充足，上周猪肉零售价格环比下降2%。
禽产品零售价格小幅下降。开产蛋鸡存栏量持续增加，蛋鸡产蛋率提升，上周鸡蛋零售价格环比下降0.1%，白条鸡零售价格环比持平。受学校开学及中秋节拉动，禽产品消费将有所增加，预计近期禽产品价格小幅上涨。
蔬菜零售价格有所下降。北方蔬菜大量上市，市场供应充裕，上周30种蔬菜零售均价环比下降0.3%。其中，芹菜、菠菜、莲藕价格降幅居前，环比分别下降4.2%、3.8%和3.5%。随着天气状况逐渐改善，蔬菜生产上市量增加，预计菜价稳中回落。
商务部预计，天气转凉、学校开学及中秋临近，猪肉需求有望小幅增加，加上第二轮中央储备猪肉收储再次启动，预计近期猪肉价格小幅反弹。
(责编：赵竹青、吕骞)
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